Fiocco azzurro per il vip, che ha fatto l’annuncio più bello sul social network Instagram. Ha scelto di pubblicare diverse foto col neonato in braccio, che lo ha reso genitore per la prima volta nella sua vita. Enorme gioia e commozione per lui e la sua fidanzata, diventata mamma nelle scorse ore. Ad aver festeggiato alla grande è stato Tammy Abraham, che ora è finalmente diventato papà. Emozionanti le istantanee scelte dal famoso per celebrare uno degli eventi più belli.

Poche ma estremamente significative le parole scelte da Tammy Abraham, che per dire di essere papà ha scritto: “Il regalo più grande della vita: Amari Abraham 03/03/ 2023“. E immancabile anche il cuore rosso per dimostrare di provare già un amore infinito nei confronti del piccolo. Soltanto alcuni giorni fa era stato invece Giovanni Di Lorenzo a fare un analogo annuncio: “27.02.2023 Benvenuta amore nostro“, con tanto di cuore allegato. E si è potuto leggere anche il nome dato alla neonata, ovvero Carolina.

Tammy Abraham è papà per la prima volta

Tra l’altro è stato veramente da sogno ciò che ha voluto fare Tammy Abraham, che si può far chiamare papà dalla giornata del 3 marzo. Nella prima foto ha in braccio il nascituro Amari, mentre si trova in sala parto, quindi subito poco dopo il parto della sua partner. Nella seconda lo si vede mentre è intento a dare un bacio in fronte alla giovane mamma e nella terza sono presenti tutti e tre, con la neo madre che stringe attorno a sé il bimbo. Un quadretto familiare che ha commosso migliaia di follower.

La dolce metà del calciatore della Roma si chiama Leah Monroe. La loro relazione è nata nel 2015, quando erano ancora dei ragazzini. Dunque, è durata per tutto questo tempo e ora è culminata nella nascita del primo figlio. Abraham, che ha 25 anni ed è originario dell’Inghilterra, gioca nella capitale italiana dal 2021. In precedenza l’attaccante ha avuto esperienze nel territorio inglese con le maglie di Chelsea, Bristol City, Swansea City e Aston Villa. Con la nazionale dell’Inghilterra ha totalizzato 11 presenze, impreziosite da 3 reti.

Leah Monroe è una bellissima modella curvy nonché una famosa influencer, che è riuscita a conquistare 140mila follower su Instagram. Lei ha 24 anni e spesso e volentieri pubblica foto di sé anche in intimo, nonché immagini di coppia con Abraham.