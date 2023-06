Tempo di amore per il vip italiano e tanta passione estiva. E pensare che tutti erano ancora convinti che fosse legato alla precedente partner, con la quale invece si è lasciato a sorpresa e nel silenzio generale. I paparazzi del settimanale Chi lo hanno quindi già beccato in dolce compagnia con un’altra ragazza, 29 anni più giovane di lui. Parliamo di Max Biaggi, che ha quindi una nuova fidanzata e si sta godendo dei momenti davvero indimenticabili.

Dunque, Max Biaggi ha ritrovato l’amore e ha presentato indirettamente la sua fidanzata. Infatti, non c’è stato un annuncio da parte del pilota motociclistico ma degli scatti fotografici molto eloquenti, che testimoniano anche un feeling straordinario tra i due. Si è già scoperto il nome della sua nuova fiamma e soprattutto la sua età, infatti ha solamente 23 anni mentre lui 52. Tanta differenza, che non ha assolutamente creato problemi nella coppia.

Leggi anche: “Chi è il nuovo fidanzato, 52 anni”. Tommaso Zorzi volta pagina con lui, non proprio uno sconosciuto





Max Biaggi ha una nuova fidanzata: lei ha appena 23 anni

Quindi, Max Biaggi ha dimenticato la sua ex Francesca Semenza e si è buttato tra le braccia della nuova fidanzata. I due sono partiti alla volta della spettacolare località di Formentera e durante la vacanza, si è assistito a diversi baci mentre si trovavano sotto l’ombrellone e poi hanno continuato ad abbracciarsi e a divertirsi anche nel mare. In serata hanno deciso anche di concedersi un altro momento altrettanto romantico.

A Formentera si sono recati anche in un lussuoso ristorante e anche in questa circostanza non sono mancati i baci e un atteggiamento intimo tra i due. Lei sembra aver proprio perso la testa per il quattro volte campione del mondo della classe 250 e due volte campione mondiale della Superbike. Andiamo a vedere insieme chi è lei, cosa fa nella sua vita professionale e anche qual è la sua terra di origine.

Il nome della fidanzata di Max Biaggi è Virginia De Masi ed è una ballerina. La 23enne è nata a Napoli, ma non ci sono altre informazioni sulla ragazza. Non sappiamo quando e dove si sono incontrati e se ha qualche ex conosciuto.