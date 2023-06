Tommaso Zorzi, nuovo compagno dopo la fine della storia con Tommaso Stanzani. Il vincitore del GF Vip, volto della tv e influencer sembra aver voltato pagina dopo la storia con l’ex ballerino di Amici, con cui è comunque rimasta una bella amicizia. È il settimanale Chi, che pubblica anche le foto dei due, a svelare il gossip di questo nuovo rapporto che sarebbe nato un mese fa circa e si starebbe intensificando parecchio negli ultimi tempi. ‘Lui’, 52 anni, non appartiene al mondo dello spettacolo ma a quello della moda e non ci sono indiscrezioni su come ha conosciuto Zorzi, ma a quanto pare la loro relazione sta diventando qualcosa di importante.

I paparazzi del magazine diretto da Alfonso Signorini hanno beccato la nuova coppia all’aeroporto di Linate, di ritorno da una breve vacanza in Puglia. I due sono rientrati a Milano ma senza separarsi. E infatti poco dopo rieccoli di nuovo insieme arrivare a Casa Cipriani, che è uno dei locali più esclusivi di Milano, anche se qui prima entra Tommaso Zorzi e poco dopo il presunto nuovo fidanzato con cui qualche minuto prima è stato fotografato insieme in motorino.

Leggi anche: “Stava col vip della tv”. Gian Maria Sainato all’Isola dei Famosi: spunta il nome dell’ex fidanzato





Tommaso Zorzi, chi è il nuovo compagno (52 anni)

E infatti all’uscita dal ristorante risalgono sullo scooter per tornare a casa di uno dei due. Tommaso Zorzi sembra davvero aver ritrovato il sorriso con Andrea Incontri, direttore creativo di Benetton. Nonostante l’importante differenza d’età (24 anni) tra loro è evidente un feeling.

“Zorzi 28 anni, Incontri, 52. Ma questo non conta, loro si vedono abbastanza assiduamente da circa un mese – scrive il settimanale Chi – Tommaso, del resto, è un uomo libero, dopo che nell’aprile scorso ha parlato, soprattutto via Instagram, della fine della sua relazione con l’ex ballerino di Amici Tommaso Stanzani”.

Andrea Incontri, chi è? Mantovano, è un architetto e stilista. Da un anno è il direttore creativo di Benetton e in passato ha lavorato per alcuni dei brand più importanti, come Missoni, Max Mara e Tod’s, dove è stato responsabile del menswear per 5 anni. E dal punto di vista sentimentale ora sarebbe impegnato con Tommaso Zorzi.