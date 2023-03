Splendida e inaspettata notizia per la vip italiana, che ha archiviato definitivamente la sua lunga storia d’amore con l’ex partner, durata addirittura 9 anni. Adesso ha deciso di scrivere un nuovo capitolo della sua vita privata e ha tra l’altro scelto un luogo bellissimo per godersi questa nuova relazione. Lei è Valentina Ferragni, volata in vacanza col nuovo fidanzato. Potete infatti notare il suo look estivo, infatti si trovano in un posto da sogno all’estero dove ha vissuto un’esperienza straordinaria.

Ad avere in anteprima la notizia e anche le foto che inchiodano Valentina Ferragni e il suo nuovo fidanzato è stata la pagina Instagram The Pipol Gossip. Quest’ultima, però, non aveva rivelato il nome del partner della sorella di Chiara ma ci ha pensato l’influencer Deianira Marzano a scoprire tutto. Quindi, l’ex dolce metà Luca Vezil è ormai un lontano ricordo. La giovane, che ha 30 anni, si è adesso consolata con un nuovo ragazzo, che ha 7 anni in meno di lei. E tra i due sembra esserci già un grande amore.

Valentina Ferragni ha un nuovo fidanzato: chi è

L’annuncio social di The Pipol Gossip su Valentina Ferragni e il nuovo fidanzato è stato il seguente, con tanto di foto corredate: “Valentina Ferragni, sorella di Chiara, ha silenziato i social lo scorso weekend. Come noi avevamo anticipato, nessun allarmismo perché la Ferragni si trova in vacanza, in Messico, precisamente a Tulum. La coppia si rilassa in spiaggia dopo una caldissima nottata in discoteca dove Valentina, vestita con un mini abitino rosso sexy, si è lasciata andare a lunghissimi baci ed effusioni sexy con il fidanzato”.

Deianira Marzano ha postato una foto della nuova coppia, tratta da qualche storia social presumibilmente di lui, e ha commentato dicendo che “sono molto carini”. Inoltre, ha svelato il nome e cognome del giovane 23enne e cosa fa nella vita: “Stiamo parlando di Fabrizio Scaccia, Head of Talents della agenzia Power of Talents, di soli 23 anni. Il ragazzo è spagnolo ed è laureato in International Marketing”. E ora potranno sicuramente godersi la loro storia amorosa alla luce del sole, essendo stati ormai beccati.

Classe 1992, Valentina Ferragni è stata fidanzata con Luca Vezil dal 2014 al 2022. L’annuncio dell’addio è stato fatto il 12 ottobre dell’anno scorso. Nonostante tra i due ci sia stato un sentimento enorme, alla fine hanno deciso che la scelta migliore fosse separarsi.