Un’altra notizia di gossip scuote il mondo dei vip. Una coppia sarebbe fortemente a rischio, secondo le ultime indiscrezioni che giungono da due fonti differenti. Loro stanno tentando di tutto pur di smentire le voci, ma sembra difficile che le voci possano stopparsi improvvisamente. Anche perché chi ha riferito tutto è ben informato su questi argomenti di cronaca rosa. Ad essere sempre più vicino alla separazione sarebbe Damiano David dei Maneskin, che starebbe già virando su altri orizzonti e sarebbe in procinto di lasciare la fidanzata.

Una news che sta mettendo in ansia i fan della coppia, infatti Damiano dei Maneskin e la sua fidanzata non andrebbero più d’accordo come una volta. Il sito Dagospia ha paventato la possibilità che lui si sia distratto a causa di un’altra ragazza famosa, che lo avrebbe messo in difficoltà. La relazione tra lui e la sua partner dura da anni, ma dopo il grande successo dell’artista le cose potrebbero essere improvvisamente cambiate. Poi Alessandro Rosica ha messo ancora più pepe sulla vicenda, che è sempre più ingarbugliata.

Leggi anche: “Si sono sposate”. Le due vip hanno detto sì: cerimonia da sogno e tanti colleghi famosi invitati





Damiano dei Maneskin e la sua fidanzata: è crisi profonda? Le voci

Soffermandoci su quanto detto da Dagospia e che è stato ripreso dal Corriere dello Sport, Damiano dei Maneskin e la sua fidanzata non vivrebbero più un rapporto straordinario. E il legame sarebbe peggiorato per colpa dell’artista, che si sarebbe invaghito di una famosa cantante, il cui nome non è stato ancora rivelato. Ma l’investigatore social è stato ancora più duro nei confronti di David, il quale celerebbe ben altri segreti. I due hanno comunque risposto a queste voci, ma i dubbi restano.

Secondo quanto scritto da Rosica in risposta a questi rumor, lui non sarebbe molto fedele: “La cantante? Magari solo una. Diciamo che Giorgia Soleri è solo lo scudo che lo ripara dai gossip. Lui ha una vita sfrenata e anche con moltissime fan. Sono due anni che lo dico, storia finita da almeno un anno“. Eppure i due si sono fotografati insieme nelle scorse ore, postando una Instagram story che smentirebbe queste indiscrezioni. Ma per alcuni si tratterebbe di una smentita di circostanza e i problemi non sarebbero svaniti.

Damiano David e Giorgia Soleri sono una coppia da più di 4 anni. Lei lavora come modella e sui social racconta spesso e volentieri delle sue difficili battaglie contro l’endometriosi e la vulvodinia. Quest’anno è stata scelta come una delle concorrenti di Pechino Express 2023.