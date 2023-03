Polemiche a non finire per la decisione dell’ex protagonista di Uomini e Donne, che ha deciso di andare sotto i ferri per ritoccare una parte importante del suo corpo. Chi ha voluto fare questa scelta è stata l’ex tronista Teresa Cilia, che si è sottoposta ad un’operazione perché non felice al 100% di sé. E questa sua decisione ha fatto storcere il naso a moltissimi suoi follower, che l’hanno inondata di commenti negativi. Anche se non sono nemmeno mancati giudizi certamente più tranquilli e rispettosi.

Teresa Cilia ha anche replicato a questi hater, dopo l’operazione che ha eseguito in questi giorni. I medici le hanno realizzato un vero e proprio sogno che aveva da tempo nel cassetto. Lei ha usato queste parole per rispondere a tono: “Un altro sogno che si realizza. Fino a quanto le critiche sono costruttive ben venga, ma non toccate certi tasti. Chi conosce la mia storia sa bene che ho avuto interventi molto seri nella mia vita, dunque non sono una persona leggera, che va a correre rischi inutili”.

Leggi anche: “Ricoverato d’urgenza”. Bianca Atzei, paura per il compagno: ospedale e delicato intervento





Teresa Cilia, operazione per l’ex tronista: piovono critiche

L’ex UeD Teresa Cilia ha dunque accettato di farsi fare questa operazione che le ha reso possibile un miglioramento estetico, ma dopo aver letto quelle brutte reazioni del popolo del web ha aggiunto: “Questa però era una cosa che mi faceva stare davvero tanto male, non riuscivo ad accettare questa parte del mio corpo e così, dopo anni e anni e con consapevolezza allucinante, mi sono sottoposta all’intervento. A 36 anni ho la maturità per decidere cosa fare della mia vita”, ha chiosato l’ex tronista.

La Cilia ha voluto rifarsi il seno e quindi è stata sottoposta alla mastoplastica additiva. Chi ha contestato la sua scelta le ha detto: “Sicuramente sarà un sogno, però posso dire che il cambiamento che hai avuto negli ultimi anni è palese. Ti stai uniformando a standard alquanto discutibili. La tua bellezza acqua e sapone è un lontano ricordo. Non condivido la tua scelta”, “Pensavo che i sogni fossero altri, non rifarsi due te***, ma ormai va di moda”, “Che pena“, “Si ritoccasse anche il cervello“, “Ma smettila esibizionista”.

Teresa Cilia, classe 1987, lavora come influencer e wedding planner. Grazie a Uomini e Donne si è fidanzata con Salvatore Di Carlo, ma dopo 6 anni di matrimonio si sono lasciati. La separazione è avvenuta nel 2022 e lui è stato accusato di tradimento. A proposito di ritocchini, qualche mese fa lei si era rifatta le labbra.