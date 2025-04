Meravigliosa notizia annunciata da un’ex protagonista di Uomini e Donne, che ha deciso di fare coming out e di far conoscere a tutti la sua nuova fidanzata. Un video strappalacrime è stato pubblicato sul suo profilo Instagram e in pochissimo tempo sono arrivati tantissimi messaggi da parte dei follower.

Tutti hanno fatto gli auguri a questa ex protagonista di Uomini e Donne. Il coming out è arrivato in una maniera estremamente romantica, con la nuova bellissima fidanzata presentata ai suoi seguaci. Le immagini sono state ricoperte di like e commenti pazzeschi. Vediamo insieme di chi stiamo parlando.

Ex protagonista di Uomini e Donne ha fatto coming out

A fare coming out è stata un’ex storica corteggiatrice di Uomini e Donne, ovvero Eugenia Rigotti. Ha postato un filmato in cui c’era lei mentre ballava in spiaggia insieme alla sua fidanzata. La didascalia del video è stata la seguente: “Ora tutto ha un senso“. Ed è subito arrivata la reazione della partner.

La fidanzata di Eugenia Rigotti si chiama Eleonora Bellagamba e quest’ultima ha scritto su Instagram: “Ti amo amore”. L’ex UeD ha risposto: “Io di più”. La dolce metà di Eugenia ha postato anche un’altra foto di entrambe, vestite di bianco, mentre si godono la città di Dubai, dove lavora la Bellagamba.

Eugenia Rigotti, classe 2000, è stata qualche anno fa corteggiatrice dell’allora tronista Massimiliano Mollicone. Poi era stata vista anche a Temptation Island, dato che Maria le aveva offerto un posto nel team di Filippo Bisciglia.