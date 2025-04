Uomini e Donne festeggia con la storica dama: è riuscita a battere il cancro per la seconda volta. Ne ha dato lei notizia sulla sua pagina instagram ufficiale, dove racconta: “Oggi sono stata dal medico e fortunatamente abbiamo combattuto anche questa battaglia, sono riuscita a debellare anche questo bruttissimo male che si chiama carcinoma, per la seconda volta ce lʼho fatta”.

“La forza mia penso che sia pari a Superman, davvero sono troppo contenta. Adesso dovrò curarmi con delle creme apposite, ma è solo per evitare delle recidive. Vi ringrazio per le vostre preghiere, per i vostri pensieri e vi voglio tanto bene”.





Uomini e Donne, Angela Artosin è guarita dal tumore

Successivamente ha voluto ringraziare per i tanti messaggi ricevuti: “Quanti messaggi, non ci sto dietro! Mi serve una segretaria per i direct, adesso il prossimo passo è il dimagrimento. Anche se a dire il vero, la dieta devo dirvi la verità lʼho un poʼ stoppata, ma cʼè una novità, perché ho deciso di prendere in mano la situazione peso e di affidarmi a uno specialista, perché lʼospedale ti da una dieta base e io avevo bisogno di una spinta in più”.

A parlare così è Angela Artosin, storica dama del parterre. Era il 2007 quando approdò nel famoso studio del programma di Maria De Filippi. Lei e Serena Enardu rappresentavano ‘la bionda e la mora’. Ma mentre l’ex tronista sarda proseguì fino alla fine il suo percorso, Angela si ritirò prima.

Il carcinoma è un tumore maligno che si sviluppa a partire da cellule epiteliali. È un tipo di cancro che può colpire diversi organi del corpo, tra cui pelle, polmoni, fegato, seno, prostata e apparato digerente.