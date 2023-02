“Vi devo dare una notizia”. L’annuncio di Aurora Ramazzotti, i fan esplodono di gioia

Aurora Ramazzotti si gode la sua gravidanza e mette in mostra il suo pancione. Dopo aver tenuta nascosta per quanto più tempo possibile la notizia, la figlia di Eros e Michelle si prepara al lieto evento. Da quello che posta sui social si capisce che è felicissima e non vede l’ora di diventare mamma e di dare al suo fidanzato Goffredo Cerza un bimbo. Di recente ha mostrato il pancione durante la festa di compleanno di mamma Michelle che ha compiuto 46 anni.

Aurora Ramazzotti non rinuncia alle uscite e agli eventi mondani e ovviamente non poteva mancare alla festa che ha organizzato sua madre in un noto locale milanese. Per l’occasione ha detto addio ai vestiti oversize e ha messo in bella mostra il suo pancione che cresce ogni giorno di più. Ha voluto mettere il suo ventre in risalto con un look che non poteva passare inosservato. La sua scelta è caduta sul total black ma declinandolo in una versione super sensuale abbinando un paio di pantaloni classici a vita bassa a un cardigan lungo e traforato tenuto chiuso sul petto con un bottone gioiello. E per completare il tutto ha scelto un semplice reggiseno a triangolo in tinta.

La figlia di Eros e Michelle non vuole rinunciare allo stile anche in gravidanza e ha voluto mostrare ancora il suo pancione con dei look aderentissimi e fascianti. Nelle ultime ore, ad esempio, ha sfoggiato un sinuoso vestito “seconda pelle”, un modello a tubino color sabbia con le maniche lunghe, la gonna alla caviglia e la silhouette aderentissima.

Poi si è mostrata sui social tra le strade di Milano avvolta in un piumino che indossa da anni. Ma il pancione aumenta e il piumino non si chiude come ha fatto vedere tra le Instagram Stories. “Vi aggiorno e segnalo che questo bomber , che utilizzo da anni, sta arrivando agli sgoccioli. Lo chiudevo tranquillamente e mascheravo anche, ora proprio no…”, dice Aurora Ramazzotti. Durante la gravidanza non ha mai abbandonato lo sport e si mostra spesso in palestra: anche nelle ultime ore il suo allenamento è stato con bilanciere ed esercizi.

Aurora Ramazzotti fa sport, una delle sue più grandi passioni, e attende il momento del parto serena e fiduciosa. Si sta godendo ogni attimo della sua gravidanza e sceglie di passare il tempo attaccando foto ricordo agli album. La figlia di Eros e Michelle mostra ai fan tutti i ricordi, tra lavoro e vacanze, e tra questi non può mancare il suo fidanzato Goffredo Cerza. Foto in prima pagina del compagno, che presto diventerà padre del loro primo bebè, mentre mangia, poi sott’acqua con Auri e, ancora, in gruppo con gli amici. “Rivivere i ricordi è bellissimo”, scrive ancora Ramazzotti nella story successiva.