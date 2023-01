Aurora Ramazzotti è una che sa come far parlare di sé, nel mondo dello spettacolo del resto c’è nata: tra papà Eros e mamma Michelle Hunziker ha davvero poco da imparare. Sparita un po’ dalla tv, Aurora resta attivissima sui social. Nelle settimane scorse aveva affidato un lungo pensiero a Instagram. ““Pensa, tu neanche eri nata”. Queste parole le ho sentite migliaia di volte. Queste parole sono casa, ci ho costruito sotto un tetto e un comodo letto dove sdraiarmi mentre ascolto le storie di cui fanno da dolce o irruente preludio”.



“Queste parole sono la nostalgia di mio padre, l’orgoglio di quel tizio di cui non ricordo nemmeno il nome, la magra consolazione di uno zio che vedo solo a Natale. Parole che segnano un tempo “prima” e “dopo” di me. Che parlano di una vita, prima e dopo di me. Parole a cui forse, anzi sicuramente, non ho mai dato il giusto peso”.

Aurora Ramazzotti, la verità dietro il messaggio social



E ancora: “Già adesso ogni cosa assume l’ingrato compito di essere l’ultima: l’ultimo compleanno, gli ultimi sonni, l’ultimo capodanno, le ultime carezze, l’ultimo inverno, l’ultima uscita in compagnia. E quando mi chiedono se ho un po’ di sana paura non riesco proprio a rispondere di sì, perché quando ci penso, a quel momento che scandirà l’inizio del tempo dopo di te, tutto quello che sento è.. che non vedo l’ora”.



Parole che Aurora ha voluto dedicare al bebè in arrivo che, per un attimo, tutti hanno pensato fosse nato oggi. A far cadere tutti in trappola è stata proprio Aurora che ha fatto gli auguri al suo compagno Goffredo Cerza per il giorno del suo compleanno scrivendo: “Oggi è nato il mio Capricorno preferito in assoluto”, ma i fan sono esplosi.



Scrive un’utente: “Zia non puoi cominciare con “oggi è nato” mettiti nei nostri panni”. Il riferimento è al fatto che non manca moltissimo alla nascita del bambino. Aurora incassa e, con la solita ilarità, risponde: “Tranquilli amici, siamo ancora alle zucche, quando arriveremo alle angurie lo saprete. Comunque anche voi avete ragione”.