Negli ultimi anni Vanessa Incontrada è stata vittima di body-shaming. La bella attrice spagnola ha dovuto fare i conti con le critiche piovute direttamente dai suoi seguaci social e dai telespettatori. Il corpo della Incontrada, secondo molti, è mutato nel corso degli ultimi tempi tanto da aver perso quelle curve toniche di un tempo.

“Appena nato Isal – aveva raccontato la conduttrice e attrice – ho ripreso subito a lavorare. Allattavo, ero prosperosa, ma non mi aspettavo tanta cattiveria sui social. I maschi sono più semplici. Le donne possono essere perfide, maliziose e aggressive. E quando non c’è sorellanza su questi temi o non vogliono semplicemente allearsi con te, diventano pericolose e possono farti tanto male”.





Vanessa Incontrada, dove vive la conduttrice: la casa in Toscana

Vanessa, però, ha sempre messo in risalto la sua forza d’animo e la sua caparbietà, andando avanti e continuando a vivere la sua vita senza dare peso alle critiche. Alle spalle c’è la sua bellissima famiglia: il marito Rossano Laurini, imprenditore toscano, e il figlio Isal, nato nel 2008. I tre abitano in una bellissima villa in Toscana, regione del marito della conduttrice spagnola, ma ormai italiana di adozione.

Da molti anni Vanessa Incontrada vive a Follinica, comune in provincia di Grosseto. La dimora della conduttrice è un mix tra country e moderno, con stanze caratterizzate da grandi vetrate e ampi spazi con librerie e divani per la zona relax . Un nido accogliente dove il bianco e le linee essenziali la fanno da padroni. Nel salotto della casa di Vanessa Incontrada spicca una delle lampade più iconiche del design, la Parentesi progettata da Achille Castiglioni e Pio Manzù nel 1971 per Flos, che ha la particolarità di essere caratterizzato da un corpo illuminante che scorre verticalmente su un cavo di acciaio teso tra pavimento e soffitto dal costo di 320 euro.

La cucina è il cuore della casa, dove Vanessa ama passare del tempo in compagnia della sua famiglia. La stanza è di ampia metratura e mixa elementi retrò ad elettrodomestici moderni come il grande frigorifero o il piano cottura che invece riporta alle cucine di un tempo.

