Chiara Ferragni ha preso una decisione improvvisa, infatti ha lasciato l’Italia nelle scorse ore. Si era capito già dalla presenza di valigie nelle sue Instagram stories, quindi la partenza sembrava imminente e così è stato. Ora si è anche scoperto dove se n’è andata, visto che ha mostrato la destinazione finale. E si è saputo anche chi sta adesso in sua compagnia all’estero.

Chiara Ferragni sta vivendo mesi sempre più difficili e questa decisione forse è stata presa per provare a rilassarsi. Ha lasciato l’Italia e ha raggiunto una nazione molto interessante, anche se non ha detto molto a riguardo. Intanto, stanno arrivando informazioni poco positive per quanto concerne anche il suo seguito online, che sta accusando duri colpi.

Chiara Ferragni, decisione improvvisa: ha lasciato l’Italia, dove si trova

A ridosso della festività del Primo Maggio, Chiara Ferragni ha preso la decisione di superare i confini nazionali e di andarsene in un altro stato. Ha lasciato quindi l’Italia e si è concessa una vacanza da sogno insieme a Veronica Ferraro, Chiara Biasi e Manuele Mameli, ovvero i suoi amici più stretti. Non c’è però il suo manager Fabio Maria Damato, che ormai avrebbe rotto i rapporti secondo quanto comunicato dal Messaggero.

Chiara Ferragni ha raggiunto gli Stati Uniti e lo stato della California, infatti sta trascorrendo una vacanza nella meravigliosa città di Los Angeles. Anche l’ex marito Fedez si era recato negli Usa poco tempo fa, ora è toccato a lei concedersi lo svago, visto che i figli Leone e Vittoria sono col papà a Milano. Ma su Instagram sono arrivate delle notizie anche negative.

Prima che scoppiasse lo scandalo del pandoro Balocco, Chiara aveva oltre 29 milioni e 700mila follower, mentre adesso ne ha 29 milioni. Ne ha persi ben 100mila solamente nelle ultime 24 ore.