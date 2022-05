“È amore!”. Valeria Marini ritrova il sorriso con Eddy: 20 anni in meno e imprenditore di successo

Valeria Marini ha un nuovo fidanzato. La bomba gossip è stata sganciata poche ore fa dall’influencer Deianira Marzano e sta facendo velocemente il giro del web. La showgirl è reduce da due reality, Supervivientes e Grande Fratello Vip. La vita sentimentale del noto personaggio del mondo della tv e del cinema è stata sempre sotto ai riflettori. Dal fidanzamento con Vittorio Cecchi Gori al matrimonio con Giovanni Cottone al flirt con Stefano Bettarini fino alle frequentazioni più recenti.

Soltanto poche settimane fa il suo nome veniva accostato a quello del manager Agostino Iacovo. Il 42enne originario di Cetraro, nel cosentino, è stato con Valeria Marini per un po’ di tempo. Ma anche questa storia, come quella con l’imprenditore Gianluigi Martino, si è conclusa. Facendo un salto indietro a Temptation Island Valeria aveva partecipato con il fidanzato di allora Patrick Baldassari. Ma era il 2018 e Patrick disse che la Marini era “troppo impegnativa” e sempre in giro per lavoro. Oggi, a quanto pare, Valeria Marini ha un nuovo fidanzato.





Valeria Marini, chi è il nuovo fidanzato

Negli ultimi tempi Valeria Marini ha fatto parlare per i suo numerosi impegni tv, da Supervivientes (versione spagnola dell’Isola dei Famosi girata sempre in Honduras) al Grande Fratello Vip. Ma adesso si torna a parlare di lei per una sua nuova liaison. A svelarlo è stata l’influencer Deianira Marzano che sul suo profilo Instagram in una story ha pubblicato una foto della showgirl in compagnia di un uomo.

Si tratta di una uomo di 35 anni, napoletano doc e impegnato nel settore finanziario e immobiliare. È una persona le cui conoscenze nel mondo dello spettacolo erano già note e ‘chiacchierate’. Ora eccolo in compagnia di Valeria Marini e, a quanto pare, i due sarebbero “innamoratissimi”.

“Vi posso dire – scrive Deianira Marzano a corredo della foto – che c’è un nuovo amore nella vita di Valeria Marini ormai da un po’ sempre con Eddy Siniscalchi”. Eddy è un amico stretto delle sorelle Jessica e Lucrezia Selassié. Proprio con loro era stato pizzicato subito dopo il GF Vip da Antonio & Antonio, noto ristorante pizzeria sul lungo mare di Napoli. La voce della relazione tra Valeria e Eddy è stata inoltre confermata da persone vicine alla coppia. Non si sa da quanto si conoscano i due, ma la prima foto sul profilo di Siniscalchi risale allo scorso 2 maggio.

“Sta con lui”. Valeria Marini, nuovo fidanzato. Grande amico di Fabrizio Corona, chi è e cosa fa