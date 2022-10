“Non sto bene”. Valeria Marini, confessione choc sulla malattia e l’operazione d’urgenza

Valeria Marini, confessione choc sul suo stato di salute. La popolare soubrette negli ultimi tempi è stato molto impegnata in tv. Prima a Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi, poi al Grande Fratello Vip è stata tra le protagoniste indiscusse nei due reality. Lei è sempre carica e pimpante, ma un anno fa ha avuto un serio problema all’occhio.

Si è trattato di un foro maculare, una lesione in un’area della retina che compromette la visione. È un disturbo serio che può presentarsi con la visione distorta degli oggetti. Poi ci può essere un’alterazione della visione centrale e nei casi più gravi si può arrivare alla perdita della visione centrale caratterizzata dalla percezione di un buco nero. Insomma non uno scherzo. E proprio di questo Valeria Marini ha parlato al settimanale Confidenze.

Leggi anche: “Una patologia grave”. Valeria Marini e l’occhio bendato: qual è il serio problema che l’ha colpita





Valeria Marini, il problema all’occhio non è superato

Alla domanda su come vada adesso Valeria Marini ha risposto: “Va così così. Non vedo più come prima. Ma ringrazio il cielo di aver salvato l’occhio”. La showgirl ha rischiato grosso, il peggio ora sembra passato. Ma la situazione è tutt’altro che piacevole o priva di difficoltà. Valeria ha quindi spiegato come è riuscita ad affrontare queste problematiche.

Valeria Marini è riuscita ad affrontare il problema all’occhio grazie all’affetto dei suoi due gatti persiani cincillà. Ovviamente anche la famiglia le è stata vicina, a partire dalla mamma Gianna Orrù. Poi prezioso si è rivelato Eddy Siniscalchi, il suo nuovo compagno. L’amore tra la showgirl e l’imprenditore è scoccato la scorsa estate e da allora, nonostante i numerosi impegni di entrambi, i due hanno sempre trovato il modo e il tempo per stare insieme.

Il problema all’occhio si era palesato una volta uscita da Supervivientes. Erano stati i medici del reality a capire che c’era qualcosa di anomalo. Così le consigliarono una visita specialistica più approfondita. In un primo momento, però, Valeria Marini sottovalutò quel consiglio e non si interessò del problema. Poi finalmente si decise e dalla visita venne fuori il verdetto. Fortunatamente con le giuste cure è riuscita ad evitare guai peggiori, ma la vista non è mai tornata come prima.

“A letto io e Eddy”. Valeria Marini senza freni: la confessione bollente sul nuovo fidanzato