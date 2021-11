Valeria Marini è una delle ultime concorrenti ad essere entrata al GF Vip. Al momento gioca in coppia con Giacomo Urtis che già l’anno scorso aveva varcato per la prima volta la porta rossa ed è pronto a farlo di nuovo e a mettersi in gioco una seconda volta. “Per me è come tornare indietro e rinascere. Io ce la metterò tutta perché voglio divertirmi ed emozionarmi con voi”. Sono queste le prime emozioni di Valeria Marini, poco prima di entrare nella casa del GF Vip.

Prima di varcare la porta rossa, la showgirl ha potuto commentare con Alfonso Signorini il percorso di Manuel Bortuzzo, il concorrente di cui è rimasta maggiormente colpita in positivo: “È un esempio di vita, è meraviglioso e ha una grande poesia dentro”. Poi un commento in merito alla vicinanza sospetta tra Soleil Sorge e Alex Belli: “Durante la Turandot ho visto questo bacio appassionato… qui gatta ci cova”.

Valeria Marini si è presentata al pubblico con una vistosa benda all’occhio. Di recente è stata operata all’occhio, un delicato intervento chirurgico al Sant’Eugenio di Roma. Ha iniziato ad avvertire un problema all’occhio durante la partecipazione a Superviventes, versione spagnola dell’Isola dei Famosi. “Uscita da Supervivientes avevano riscontrato una cosa all’occhio e mi hanno detto di vedere meglio una volta in Italia. L’oculista mi ha detto che si trattava di una cosa grave, io un po’ quasi sono scappata dal problema, poi però ho preso coraggio e ho fatto questa operazione delicata. Oggi sono contenta di essermi operata anche se è stato un intervento delicato”, ha affermato Valeria Marini.





La showgirl ha rischiato di perdere l’occhio sinistro poiché – come scrive Repubblica – soffre di un disturbo chiamato foro maculare, una lesione in un’area della retina che compromette la visione: “Si tratta di una patologia dell’interfaccia vitreo-retinica. Può essere di origine traumatica oppure legato all’invecchiamento del corpo vitreo”, spiega Luca Di Antonio, dirigente medico di I livello, U.O.C. di Oftalmologia, Asl-1 Abruzzo (Avezzano-Sulmona-L’Aquila).

“Con l’invecchiamento il corpo vitreo perde la sua elasticità e di conseguenza la retina inizia a subire una sorta di trazione meccanica che nel tempo provoca una lesione della macula, porzione centrale della retina deputata alla visione distinta”. Quindi, prosegue Repubblica, si tratta di un disturbo serio perché la macula è la porzione della retina più importante, essendo essa responsabile della visione distinta, dei dettagli, di piccoli oggetti e della lettura.