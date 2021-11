Fan in ansia per le condizioni di salute di Valentina Ferragni, la sorella dell’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. La donna ha deciso di pubblicare alcune immagini sul social network Instagram e le ha accompagnate con alcune spiegazioni su ciò che le è successo nelle scorse ore. Si è infatti sottoposta ad un’operazione chirurgica per risolvere un problema che la attanagliava da tempo. E ora dovrà comunque aspettare ulteriori sviluppi per capire esattamente la sua origine.

Alcuni mesi fa è finita al centro dell’attenzione pubblica per un bellissimo gesto. Chiara Ferragni ha avuto la possibilità di lanciare un messaggio ai suoi tanti follower. Ha realizzato un video in cui si nota la sorella che raccoglie della plastica in mare insieme all’amico Filippo Fiora. Nelle immagini si vede Valentina impegnata a ripulire e raccogliere rifiuti trovati sparsi in mare. La spazzatura è stata portata via dalle acque cristalline della zona. Ma adesso si è tornati a parlare di lei per una situazione spiacevole.

Dunque, Valentina Ferragni è stata costretta a ricorrere a vie chirurgiche per eliminare una problematica fisica. Questo il suo racconto: “Questa mattina ho tolto la cosa che avevo sulla fronte da un anno più o meno. Tutto è iniziato come un brufolo sotto la pelle, ma è cambiato nel corso dell’anno in peggio, ha iniziato a ulcerarsi e stava peggiorando. In questo momento non sappiamo cosa sia realmente”. E ha poi elencato le due possibilità: da quella meno angosciante a quella sicuramente peggiore.





Poi Valentina Ferragni ha aggiunto: “Potrebbe essere una semplice cisti o nel peggiore dei casi un carcinoma basocellulare (un tumore maligno MA non aggressivo). Il medico l’ha rimosso con un bisturi elettrico perché questa parte della pelle verrà analizzata. Ora ho tre punti di sutura e una benda per una settimana. Ero molto preoccupata per il problema e per l’intervento, il primo in vita mia, e anche per la cicatrice sulla fronte, ma la salute è più importante. Vi farò comunque sapere cosa uscirà dall’istologico”.

E Valentina Ferragni ha concluso così il suo intervento social: “Mi dava ansia la cicatrice che avrei potuto avere, ma la salute è la prima cosa, quindi anche se ci sarà una cicatrice grossa, anche se dovesse essere brutta, visibile, tutto questo è per la mia salute ed è fondamentale. Sono comunque stata molto agitata e i medici sono stati tutti super gentili e anche molto rassicuranti”.