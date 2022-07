“Una cosa delicata”. UeD, Camilla Mangiapelo: frase sibillina dopo l’addio a Riccardo Gismondi

Uomini e Donne, Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo: dopo la rottura si scoprono ulteriori dettagli. La loro storia d’amore era durata 6 anni. A dare l’annuncio era stata lei con un post su Instagram. “Buongiorno, scrivo queste parole per fare chiarezza, una volta per tutte e per il rispetto che ho per chi mi segue. Purtroppo non tutte le cose belle hanno un lieto fine. Da qualche giorno io e Riccardo abbiamo deciso di prendere strade diverse. Non ci vedrete più nella stessa casa. Obiettivi lavorativi e personali ci portano a una separazione”.



“Non rinnego nulla di questi sei anni. Purtroppo le persone cambiano e le storie finiscono. Ho deciso di metterci la faccia per l’ennesima volta e di spiegarvi, ringraziandovi per il supporto costante. Spero che capirete che è un momento delicato e che i motivi che hanno portato alla rottura restano personali e come non abbia voglia di parlarne oltre. Spero che rispetterete il nostro riserbo e la privacy, che abbiamo difeso anche durante la storia. Sempre vostra, Mapina”.

Uomini e Donne, Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo: cosa ha detto l’ex corteggiatrice







Riccardo Gismondi arrivò alla puntata finale di Uomini e Donne con Camilla e Martina come corteggiatrici rivali. Martina, che poi sarebbe diventata la beauty influencer Martina Luchena, non prese bene il fatto di non essere stata la scelta finale del ragazzo e la trasmissione vide litigare aspramente le due pretendenti fino a che Martina arrivò a lasciare lo studio.



L’ex fidanzato di Camilla Mangiapelo, non ha ancora parlato pubblicamente in merito alle ragioni che hanno portato alla rottura tra i due, finora una delle coppie più belle e longeve nate a Uomini e Donne e passate poi per Temptation Island. Ma ora a fornire nuovi dettagli è Camilla. Rispondendo ad alcune domande dei follower ha spiegato come: “Questo è l’unico argomento di cui non parlerò mai. Non cambia ciò che ho già detto. La cosa è personale e delicata, nulla su cui potrei ami speculare”. (Leggi anche “Sta mentendo”. UeD, segnalazione su Valeria Cardone: ombre sulla storia con Matteo Ranieri)



Per poi dare comunque degli spunti. Camilla parla di “una cosa delicata” e di sono stare benissimo. Ammette che questa è “una domanda complessa”, in quanto potrebbe rispondere in tanti modi differenti perché sta vivendo “emozioni contrastanti”.Sta riprendendo in mano la sua vita e “ci vuole del tempo per ritrovare i propri equilibri”.

“Amore finito dopo 6 anni”. Addio alla storica coppia di UeD, l’annuncio: “Perché ci lasciamo”