Uomini e Donne, Camilla Mangiapelo attacca Riccardo Gismondi. Lo ha fatto in maniera indiretta rispondendo ad una fan sulla sua pagina instagram. Una notizia che arriva a poche ore dalla conferma della crisi tra due storici protagonisti del programma: Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. “È vero, è un momento un po’ delicato tra me e Francesca. È un problema non dettato da chissà cosa, tradimenti o queste cavolate qua, ma dove dall’altra parte viene a mancare un sentimento e niente. Quindi, siamo in una situazione dove stiamo cercando di capire cosa fare del nostro futuro siccome abbiamo due bambini e soprattutto se questo sentimento può tornare o no”.



Poi le parole di Francesca: “Io ho smentito il fatto che Eugenio avesse già una fidanzata da due mesi e si fosse già preso una casa. Questo ho smentito, poi non ho mai detto né sì né no su crisi varie, anche perché sono ca..i nostri, la vita è nostra, abbiamo anche due figli da tutelare. Io capisco che è estate e c’è gossip da fare. Quindi, invece di scrivermi in privato come hai fatto a novembre, devi continuare a fare queste storielline del ca..o. Ti tolgo ogni dubbio, quindi ok? A posto? Sei più tranquilla adesso?”.





Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi, finita per un tradimento?



Ora anche Camilla Mangiapelo dice la sua. Nei giorni scorsi aveva esordito così. “Ho deciso di metterci la faccia per l’ennesima volta e di spiegarvi, ringraziandovi per il supporto costante. Spero che capirete che è un momento delicato e che i motivi che hanno portato alla rottura restano personali e come non abbia voglia di parlare oltre. Spero che rispetterete il nostro riserbo e la privacy, che abbiamo difeso anche durante la storia. Sempre vostra, Mapina”. (Leggi anche “Sta mentendo”. UeD, segnalazione su Valeria Cardone: ombre sulla storia con Matteo Ranieri)



Adesso è tornata a parlare dopo che qualcuno l’ha accusata di aver tradito l’ex fidanzato. Su Instagram, infatti Cha pubblicato una sua foto in spiaggia mentre viene presa in braccio da un aiutante ragazzo. Nei commenti un utente ha scritto: “Beh avevi un altro“. E lei ha risposto: “No signora. È il mio migliore amico. E tra l’altro gli amanti sono passati di moda. Dovreste spiegarlo a qualcun altro però”. Parole al vetriolo che lascerebbero intendere che sia stato Riccardo a tradire Camilla.



Lui al momento non ha fornito la sua versione dei fatti e sta preferendo mantenere il silenzio, ma visto che l’ormai ex partner è uscita allo scoperto, non è da escludere che possa anche il giovane rompere il silenzio e riferire tutto.

