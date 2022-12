UeD, flirt in corso tra Eugenio Colombo e Pamela Barretta. Sono passati pochi mesi da quando Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia si sono lasciati. I due si erano conosciuti nel popolare dating show e avevano lasciato il programm sotto una piogga di petali rossi per poi avere due figli. Purtroppo, però, la loro storia d’amore è finita e anche male. A confermarlo sono arrivate le parole dell’ex tronista che si è sfogato così sui social.

“Purtroppo non riesco a metterci la faccia in questo momento, ma da questi tre giorni mi sono reso conto di essere stato degli anni con una persona che non mi meritava e che appena ha potuto me l’ha messo in quel posto. Esiste il karma… Sono veramente schifato”. Per quanto riguarda Pamela Barretta, invece, poco tempo fa si parlava di una sua frequentazione nientemeno che con Tomaso Trussardi, ex di Michelle Hunziker. Amedeo Venza al riguardo scrisse: “Michelle smentisce il ritorno con Trussardi? Beh lui scrive a diverse donne, tra cui anche un’ex dama del Trono Over”.

Lo scoop su Eugenio e Pamela: “Si sono baciati”

Adesso, invece, lo scoop del momento parla di un’inattesa relazione tra Eugenio Colombo e Pamela Barretta. I due sono stati pizzicati insieme in una discoteca in provincia di Bari, città natale di Pamela. Secondo la testimonianza raccolta dal portale IsaeChia ci sarebbero stati anche dei baci: “Scoop gigantesco. Ieri sera alla discoteca Trappeto di Monopoli, Egenio Colombo si è baciato con Pamela Barretta. Sono riuscita a fare solo queste due foto ma vi assicuro che si sono baciati ripetute volte. Ovviamente il loro amichetto Venza non ne parla. C’era anche lui”.

Nelle foto, in realtà, Eugenio Colombo e Pamela Barretta non si baciano, ma sono soltanto abbracciati. In ogni caso arrivano altri indizi sulla possibile relazione tra i due. Sembra infatti che Pamela abbia commentato con alcuni apprezzamenti le foto pubblicate dall’ex tronista. Insomma sembra proprio che tra i due qualcosa stia succedendo. Intanto l’ex Francesca Del Taglia ha parlato di questa possibile storia.

Francesca Del Taglia ha recentemente fatto sapere di avere una relazione con Federico Fiorentino. Inoltre ha rilasciato un commento sulla presunta liaison tra Eugenio e Pamela: “Non la conosco…e ripeto, non è più affare mio”. Anche Eugenio comunque ha recentemente risposto a chi gli chiedeva se fosse fidanzato: lui ha risposto di essere single, smentendo quindi la relazione con Pamela. Inoltre ha pure smentito Francesca secondo la quale si erano lasciati a causa del lavoro di lui.

