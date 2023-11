Non si placano le polemiche su Belen Rodriguez. Dopo l’annuncio delle nozze con il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni, con tanto di foto con un bellissimo anello, e le critiche pesanti da parte anche dei fan, ora spunta una rivelazione clamorosa sulla showgirl argentina. Ma andiamo con ordine. Pochi giorni fa la conduttrice è volata alle Maldive insieme al compagno Elio.

Una vacanza super lusso in un resort da favola dal costo proibitivo: 3800 euro a notte con colazione per una villa con confort extra lusso, accesso privato alla spiaggia e maggiordomo personale disponibile ventiquattro ore al giorno. Foto e video condivisi sui social e tante critiche da parte degli utenti. Belen Rodriguez, infatti, è volata alle Maldive con tutti i suoi fidanzati: da Fabrizio Corona ad Antonino Spinalbese, passando ovviamente per il marito Stefano De Martino e Andrea Iannone.

“Ma non si vergogna?”. Polemica su Belen Rodriguez per il viaggio con Elio: i fan se ne sono accorti





Belen Rodriguez ubriaca sull’aereo per Dubai

Dopo le critiche e i commenti al veleno sulla sua nuova storia d’amore, qualcuno ha lanciato una nuova rivelazione su Belen Rodriguez. Secondo quanto riporta Gossip e tv, la showgirl era ubriaca durante il volo per Dubai, scalo obbligato prima del volo per le Maldive. A parlare è stato un testimone oculare che si trovava proprio sul volo in cui c’erano la Rodriguez e il fidanzato Elio Lorenzoni.

Come scrive il sito Gossip e tv, il passeggero – che viaggiava in business sul volo della compagnia aerea Emirates – ha raccontato che Belen Rodriguez, definita ”alticcia’‘, avrebbe chiesto ancora alcolici al personale di bordo ma steward e hostess si sarebbero rifiutati di farla bere proprio perché visibilmente alterata dall’alcol.

Il testimone, che ora si trova a Bali, ha scritto sotto a uno degli ultimi post Instagram: “Era abbastanza alticcia (eufemismo). Il personale di bordo si è rifiutato di servirle ancora alcolici”. A chi gli ha chiesto informazioni su quanto fatto da Belen Rodriguez sul volo diretto a Dubai, il testimone ha detto di aver visto la scena con i propri occhi e che, dopo diversi rifiuti da parte del personale di bordo, Belen Rodriguez si è addormentata coprendosi con un plaid per oltre sei ore.