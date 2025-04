Pessima notizia nel mondo vip. La giovane coppia italiana amata da migliaia di persone si è ufficialmente lasciata, dopo mesi di voci sul loro conto. Già da tempo si era parlato del fatto che non apparissero più insieme e che ci fossero problemi ormai enormi. Ma adesso entrambi hanno scritto un messaggio in cui hanno comunicato la rottura.

Il matrimonio della coppia vip si è interrotto prematuramente, infatti si erano sposati nel luglio del 2024. Quindi, a distanza di meno di un anno c’è stata la separazione definitiva. Utilizzando una storia Instagram, i due famosi hanno ufficializzato l’avvenuta rottura totale e irrevocabile.

Matrimonio finito per la coppia vip dopo meno di un anno: annuncio ufficiale

La coppia vip ha scritto sui social, in relazione alla fine del matrimonio: “Ciao a tutti, desideriamo comunicarvi che, dopo una lunga e profonda riflessione, abbiamo deciso di intraprendere strade diverse nella nostra vita di coppia. I nostri figli continueranno ad essere la nostra priorità assoluta, così come il loro benessere e la loro serenità. Avranno sempre il nostro totale supporto per poter crescere circondati dall’amore e dal sostegno di entrambi”.

A separarsi sono stati Valentino Bisegna e Sara Di Sturco, i noti youtuber seguiti da migliaia di follower. Nel loro annuncio hanno poi aggiunto: “Siamo profondamente grati per l’affetto e il sostegno che ci avete dimostrato in questi anni. In un momento così delicato, vi chiediamo di rispettare la nostra privacy e quella dei nostri figli, evitando speculazioni e commenti che possano ferire o distorcere la realtà. Scegliamo di condividere questa notizia con tutti voi che ci avete sempre seguito con affetto, ma vi chiediamo di accogliere questo momento con la discrezione e la sensibilità che merita”.

ValeBise e Sara si erano fidanzati nel 2021. Hanno anche avuto due figli, che si chiamano Martino e Kevin, e proprio per loro hanno fatto intendere che manterranno un rapporto sicuramente civile e incentrato sull’amore da donare ai piccoli.