Brutta notizia per la conduttrice tv, che non sarebbe stata in grado di superare la crisi e dunque il suo matrimonio sarebbe finito. Da tempo si vociferava di problematiche che rischiavano di diventare insormontabili e ora è arrivata una sorta di conferma, grazie ad alcune attività social della stessa donna.

La conduttrice tv avrebbe quindi rotto definitivamente col marito, infatti il matrimonio sarebbe finito alla luce anche di alcune prove che sono balzate agli occhi di tutti. In particolare a fare il punto della vicenda è stato il sito Gossip e Tv, il quale ha rivelato perché l’addio sarebbe ormai una cosa certa.

Per la conduttrice tv matrimonio finito: le prove

Gossip e Tv ha rievocato un episodio dello scorso settembre, quando la stessa conduttrice tv aveva fatto sapere che il matrimonio fosse in discussione. Ora ci sarebbe la sicurezza della separazione, anche perché lei si è fatta vedere in questi giorni senza la fede nuziale al dito. Ma c’è anche dell’altro.

Ad essersi lasciata sarebbe Samanta Togni, che si sarebbe separata dall’ormai ex coniuge Mario Russo, che aveva sposato il 15 febbraio del 2020. Dopo oltre 5 anni di nozze, avrebbero deciso di dividere le loro strade. Il 21 aprile c’è stato il compleanno di lei, che ha festeggiato 44 anni, ma alla festa il marito non c’era e non le avrebbe neanche fatto gli auguri.

Inoltre, la Togni vive sempre in Italia mentre il chirurgo Mario Russo a Dubai. La lontananza non sarebbe solamente fisica, ma anche sentimentale, dunque entrambi sarebbero tornati ad essere liberi da vincoli amorosi.