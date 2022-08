La separazione dell’estate continua a essere sotto i riflettori sopra ogni altro gossip. Stiamo parlando, ovviamente, dell’addio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. I rumor e le paparazzate non si arrestano e ora a Estate in Diretta, il programma condotto da Gianluca Semprini e Roberta Capua, è tornato a parlare l’amico di lui, Alex Nuccetelli,

Ancora una volta il pr romano ha detto la sua sulla fine del matrimonio dell’ex capitano giallorosso e della conduttrice e svelato anche come sta Totti e i rapporti attuali con l’ormai ex moglie nello studio che ha diviso con Alba Parietti. Alex Nuccetelli ha anche parlato di nuovo di Noemi Bocchi, la presunta nuova fiamma del papà di Cristian, Chanel e Isabel.





Totti come sta e i rapporti con Ilary Blasi oggi

“Come sta Totti in questo momento?”, gli ha chiesto Roberta Capua. E Alex Nuccetelli: “Sono momenti che nella vita che abbiamo passato un po’ tutti, ma non ci si ritrova mai al massimo. Lui e Ilary devono trovare gli equilibri da ex marito e da ex moglie. La priorità assoluta si dà ai figli e quindi tuteleranno quelli soprattutto. Adesso lui sta pensando ai bambini”.

Quindi una smentita da parte dell’amico di Francesco Totti. Era emerso che avesse portato con sé i figli a casa di Noemi Bocchi ma Nuccetelli lo esclude categoricamente. Lui, dice, è molto attento a queste cose e non vuole creare troppi stravolgimenti familiari: “(…) Vuole trasmettere questa cosa anche alla moglie. L’equilibrio va mantenuto ed è il suo scopo. Sulle motivazioni della separazione, la colpa è sempre nel mezzo. La verità è sempre al 50%”.

E le immagini della famosa cena in cui si vedono Totti, Ilary e Noemi nello stesso locale? “Ripeto: Francesco e Noemi prima si sono conosciuti a un torneo di padel. Conosciuti e basta, non che si sono frequentati. Poi io ho fatto cinque serate in quel locale e Noemi c’è stata in tutte le serate. Pura fantasia pensare che Totti abbia voluto lì Noemi quando c’era anche Ilary”, ha detto ancora Nuccetelli, secondo cui un eventuale ritorno di fiamma non si può escludere.

