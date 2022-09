“C’era anche lei”. Totti l’ha portata a casa di Noemi. Incastrato dalle foto, Ilary è furiosa

Totti a casa di Noemi. Ormai è ufficiale la storia tra l’ex capitano della Roma e la 34enne romana, balzata agli onori delle cronache agli inizi del 2022, quando il suo nome venne fatto da dagospia accostandola proprio al marito di Ilary Blasi. All’epoca i due coniugi si affrettarono a smentire le voci, ma a luglio sono stati costretti a dire la verità.

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”, aveva spiegato Ilary Blasi.





Totti a casa di Noemi: nella prima foto c’è la figlia Isabel

Anche l’ex calciatore, volto storico della Roma, aveva ufficializzato la separazione dalla moglie: “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”, aveva spiegato Francesco Totti in un comunicato diffuso dall’Ansa. Poi l’ombra di Noemi Bocchi e il gossip che parlava della storia tra lei e Totti.

Solo voci, perché fino a poche ore fa non c’erano prove fotografiche. Questa estate lei ha rinunciato alla solita vacanza in Sardegna e ha trascorso le ferie in una villa a San Felice al Circeo, a pochi chilometri da Francesco Totti, di base a Sabaudia come ogni anno. Francesco Totti era stato fotografato vicino a casa di Noemi ma niente più. Dopo tre mesi il settimanale Chi ha pubblicato la prima foto di Totti a casa di Noemi, insieme a lei e alla figlia Isabel.

Una vera bomba gossip, visto che già un mese fa qualcuno parlava di una Ilary furiosa per aver saputo della presenza della figlia nella casa della nuova fidanzata dell’ex marito. Dopo l’intervista rilasciata al Corriere della Sera, dove Totti ha confermato la storia con Noemi puntualizzando di non essere stato il primo della coppia a tradire, l’ex capitano della Roma è uscito allo scoperto, questa volta anche con prole al seguito, cosa che sicuramente non farà piacere alla conduttrice.

“Negli ultimi tempi con Francesco”. Ilary Blasi ‘smacherata’, l’indiscrezione di Alex Nuccetelli