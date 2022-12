Bomba gossip su Tommaso Zorzi, che avrebbe un nuovo fidanzato. La notizia sta già facendo il giro della rete e sta mandando in visibilio migliaia e migliaia di suoi fan. La relazione sentimentale con Tommaso Stanzani è ormai un lontano ricordo e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip pare abbia intrapreso una nuova love story con un altro ragazzo. Di quest’ultimo sappiamo già il suo nome, anche se mancano le conferme ufficiali sul legame da parte dei due diretti interessati. Che hanno anche fatto un gesto molto particolare.

Per evitare che si scoprisse tutto su Tommaso Zorzi e il suo nuovo fidanzato, sembra che i due abbiano deliberatamente deciso di non seguirsi sui social network per non dare nell’occhio. Nonostante questa strategia, i due sono ormai stati smascherati. A riferire i dettagli ci ha pensato The Pipol Gossip sulla sua pagina Instagram. Tutti sognano adesso una foto di coppia, ma al momento non sembrano esserci possibilità imminenti dato che dovranno prima iniziare a seguirsi sui social.

Leggi anche: “Si sono baciati”. Tommaso Zorzi, finita con Tommaso Stanzani: beccato con un ragazzo





Tommaso Zorzi ha un nuovo fidanzato: chi è

Il colpo di scena di The Pipol Gossip è arrivato improvvisamente e gli ammiratori di Tommaso Zorzi sono rimasti increduli. La notizia sul nuovo fidanzato non sembrava essere una cosa molto probabile in queste ore, invece a sorpresa ecco cosa è stato annunciato: “Archiviato in pochi secondi Tommaso Stanzani, l’ex gieffino Tommaso Zorzi si è già rifatto una vita. Lui adesso è in compagnia di Edoardo, e del ballerino sembra aver cancellato ogni traccia. Ma la scelta di esporsi nell’immediato pubblicamente con un’altra persona non è stata per niente apprezzata dai suoi fan”.

Poi The Pipol Gossip ha scritto ancora: “In molti infatti l’hanno criticato duramente per non aver utilizzato la giusta delicatezza che avrebbe meritato la fine di una storia d’amore importante come quella vissuta con Stanzani con una convivenza e le presentazioni in famiglia. Chi lo ha visto alla discoteca Armani ci racconta di un Tommaso king della notte come sempre è solito fare in dolce compagnia. Zorzi adesso prepara le vacanze. Subito dopo Natale raggiungerà i suoi amici Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sulla neve”.

Infine, The Pipol Gossip ha chiosato: “Inoltre per non far trasparire la notizia Zorzi ed Edoardo Marchiorello non si seguono su Instagram e tengono un profilo bassissimo. Tommaso aveva pubblicato una foto in macchina a Cortina con lui, due weekend fa poi nuovamente ad Amsterdam insieme”. Marchiorello ha una laurea conseguita all’università Bocconi di Milano ed è un giovane imprenditore.