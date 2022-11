Tommaso Zorzi in ospedale per un intervento chirurgico. L’influencer e vincitore del GF Vip 5, tornato da poco single dopo la fine della sua storia con Tommaso Stanzani (ex ballerino di Amici, ndr) è tornato sui social per aggiornare i fan.

L’annuncio dell’operazione era arrivato pochi giorni fa. “C’è una novità a casa Zorzi! – aveva spiegato tra le Storie di Instagram – Ho appena fatto un appuntamento dal dottore e mi devo operare. Niente di grave, mi devo circoncidere. Il post sarà fastidioso, perché è il mese di guarigione”.

Tommaso Zorzi si è operato: come sta

“Non potrò fare sesso, è doloroso anche se ti viene un’erezione, per cui credo che tappezzerò casa con le foto di mia madre o di parenti o di Santi, così se mi venisse lo stimolo le guardo in modo da non avere nemmeno voglia”, aveva proseguito Tommaso Zorzi spiegando che presto sarebbe andato sotto i ferri per una circoncisione.

In cosa consiste l’intervento? Nella rimozione totale o parziale del prepuzio, il lembo di pelle scorrevole che riveste il glande. Si tratta di un’operazione che, si legge sul sito della Fondazione Umberto Veronesi, riduce “l’incidenza di infezioni croniche del glande e del cancro alla testa del pene, neoplasia quasi del tutto assente tra gli ebrei: circoncisi subito dopo la nascita”.

Per gli uomini circoncisi “è più difficile che possano contrarre il virus dell’Hiv, anche se il meccanismo immunologico alla base di questa difesa non è ancora noto”, si legge ancora. Tornando a Tommaso Zorzi, oggi è tornato su Instagram per aggiornare i suoi fan: “Buongiorno, è andato tutto bene – spiega nel video registrato dopo l’intervento, dal letto dell’ospedale, che commenta scrivendo “Ufficialmente circonciso” – e vorrei che l’effetto di questa morfina non finisse mai”.