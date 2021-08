Tommaso Zorzi è apparso molto provato sui social network, dopo aver visto alcune immagini e seguito alcuni eventi che lo hanno colpito nel profondo dell’animo. Non riesce proprio a capacitarsi che stia succedendo tutto questo e ha manifestato tutto il suo dolore, rivolgendosi si suoi seguaci di Twitter. Un messaggio pieno di tristezza, che ha colpito davvero tutti. In tanti la pensano come lui e si stanno stringendo attorno a tutte quelle persone che stanno vivendo un vero e proprio incubo.

Alcuni giorni fa aveva invece posto l’accento su un problema che lo aveva travolto personalmente. Lui ha subito degli scherzi davvero insostenibili negli ultimi giorni. Alcune persone, che inevitabilmente hanno scoperto l’indirizzo di casa dell’influencer, hanno deciso di metterlo in difficoltà. Infatti, ogni mezz’ora ha ricevuto delle pizze nella sua abitazione attraverso l’arrivo di un fattorino, che dovevano essere pagate. Poi ha risolto la problematica contattando le forze dell’ordine e lo scherzo di cattivo gusto è finito.

Tommaso Zorzi ha voluto prendere posizione sulla drammatica situazione che si sta vivendo in Afghanistan, con la presa delle città, compresa la capitale Kabul, da parte dei talebani: “Sono immagini strazianti di una crudeltà difficile da attribuire all’essere umano. Ma succedeva cinque giorni fa, mi fa male il cuore. Inutile girarci attorno. Questo è quello che le donne afghane hanno subito nei giorni scorsi e subiranno col regime talebano di Kabul”. Condanna totale per quello che stanno facendo alla popolazione femminile.





Tommaso Zorzi ha pubblicato un eloquente video, che fa vedere le violenze che purtroppo subiscono le donne in Afghanistan. Negli ultimi anni la popolazione di genere femminile era riuscita ad ottenere qualche concessione e libertà, infatti aveva la possibilità di frequentare la scuola e l’università e di lavorare, ma adesso le cose potrebbero peggiorare improvvisamente con i talebani che potrebbero mettere fine a tutto questo, rendendo nuovamente le donne praticamente delle schiave.

