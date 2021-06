Tommaso Zorzi è stato il vincitore dell’ultimo ‘Grande Fratello Vip’ e di lì in poi ci sono stati solo successi professionali per lui, essendo stato protagonista in diverse trasmissioni. A livello sentimentale si è vociferato con una certa insistenza di un possibile fidanzamento con l’ex ‘Amici 20’ Tommaso Stanzani, anche se ufficialità non ce ne sono state. Adesso l’influencer ha raggiunto un altro obiettivo personale, che lo ha reso estremamente felice. Ha finalmente fatto pace con una persona a lui carissima.

Recentemente è finito nella bufera per il suo ‘Drag Race’. Nonostante il nuovo reality, previsto anche per le reti italiane, abbia riscosso un notevole successo all’estero, Tommaso Zorzi si trova a dover affrontare la prima ondata di polemiche. Nessun nome svelato per la conduzione, seppur sembra essere confermata al fianco del giurato Zorzi la presenza di una drag queen e una donna che sostiene la causa LGBT. Polemiche a non finire che hanno travolto improvvisamente l’ex gieffino.

Con un post pubblicato su Instagram è stata certificata la riappacificazione tra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti, dopo un lungo periodo di litigi ed incomprensioni. Sono stati grandi amici in passato e ora hanno avuto la possibilità di riavvicinarsi nuovamente. A ufficializzare il tutto ci ha pensato la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, la quale ha dunque postato l’immagine in questione e ha scritto: “Siamo tornati”. Immediata la replica del giovane: “Ti amo”. E i fan sono in tripudio.





Sotto la pubblicazione di Aurora, i fan di lei e di Tommaso Zorzi hanno commentato: “Mi scoppia il cuore”, “Felice di rivederti con Tommaso, la vostra amicizia è bellissima”, “Non vedevamo l’ora che avvenisse tutto questo”, “Non ve ne siete mai andati, siete bellissimi”, “Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Ed ancora: “Il duo che tutti stavamo aspettando”, “Che belli e che potenza”. Nessuno ha osato criticare questo scatto, che ha emozionato davvero tutto il popolo della rete.

Recentemente Aurora Ramazzotti è finita sotto attacco degli hater. Un post con mamma Michelle che ha scatenato il solito odio social da parte di alcuni utenti che hanno notato i volti di mamma e figlia solcati da qualche ruga di troppo e dalle pieghe della vecchiaia. Un effetto cercato da Aurora Ramazzotti e ottenuto grazie al sapiente di ritocco digitale. Lei non lo aveva specificato ed erano piovute tante critiche.