Tiziano Ferro, la terribile notizia. Solo di recente il cantante italiano ha annunciato la triste notizia della separazione dal marito Victor Allen. “Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia. Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. L’ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche del divorzio“, ha scritto il cantante. La coppia ha proferito il fatidico ‘si’ il 25 maggio 2019 a Los Angeles e il 14 luglio a Sabaudia. Poi, nel 2022, hanno adottato due bambini, Margherita e Andres.

La terribile notizia su Tiziano Ferro mette in allarme i fan. Nessun preavviso in merito alla separazione poi la notizia della rottura sopraggiunta come una doccia fredda: la crisi sembra essere iniziata alcuni mesi fa e non è stata superata. Da qui la decisione di Tiziano Ferro e Victor Allen di separare le rispettive strade. Sul settimanale Oggi si è appreso che l’arrivo dei due figli Margherita e Andreas piuttosto che unire la coppia l’ha messa ancor più in difficoltà.

Leggi anche: “Schifo, vergogna”. Orrore contro Tiziano Ferro: l’annuncio sul divorzio, poi la scoperta





La terribile notizia su Tiziano Ferro mette in allarme i fan: “Hanno paura che io diventi un criminale”

Ma come sta oggi Tiziano Ferro? Lo ha raccontato ai microfoni di Radio 2 Happy Family, il programma radiofonico con Ema Stokholma e i Gemelli di Guidonia. Le parole del cantante: “Sto bene, sto affrontando un divorzio che per motivi legali mi costringe in California”. Poi Tiziano Ferro è entrato nel dettaglio della situazione: “Non posso lasciarla, hanno paura che io diventi un criminale internazionale e quindi sto qui”. Il cantante, però, prova a rassicurare i fan: “La prendo a ridere”.

Questa intervista sopraggiunge a seguito di quanto affermato dal diretto interessato anche nel corso di un’altra intervista rilasciata per Il Corriere della Sera dove il cantante ha spiegato: “Non poter partire coi bimbi è dovuto non alle leggi italiane, ma ad un tecnicismo noioso e fastidioso: avendo un divorzio in corso, non posso lasciare la California con loro. Sarei potuto venire da solo, ma avrebbe significato non potermi occupare di loro, che in questo periodo stanno soprattutto con me”.

Una cosa resta certa, l’amore per i bambini: “Ho due bimbi piccoli, durante la mia giornata tipo sto dalla mattina alla sera con loro, cucino, gioco, conosco tantissime canzoncine nuove”, ha specificato ancora Tiziano Ferro ai microfoni di Radio 2 Happy Family: “Con i due bimbi quando arrivi alle sette e mezza di sera ti sembra quasi mezzanotte, sei già morto”, chiosa il cantante.