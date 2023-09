Non riesce davvero a reagire nel migliore dei modi Tiziano Ferro, che sta vivendo il momento più difficile della sua vita. Sta provando ugualmente ad andare avanti, anche per il bene dei suoi figli, ma indubbiamente non è semplice farsi carico di questa situazione. Nelle ultime ore è tornato a parlare, seppur virtualmente sui social, e sicuramente in privato avrà ricevuto una marea di affetto da parte dei tantissimi follower che lo seguono da anni.

Quindi, c’è grande dispiacere in Tiziano Ferro, costretto a convivere con questo momento difficile della sua vita. Ha deciso di pubblicare un’Instagram story e qui ha manifestato tutta la sua sofferenza. La speranza è che possa mettersi alle spalle il prima possibile questa fase, ma servirà certamente del tempo prima di elaborare tutto. Andiamo a vedere insieme cosa ha scritto e in riferimento a che cosa.

Tiziano Ferro, momento difficile della sua vita: “Mi piange il cuore”

Dunque, Tiziano Ferro è in questo momento difficile della sua vita per via della separazione dal marito Victor Allen. Secondo il settimanale Oggi, all’origine della scelta di dirsi addio ci sia stato scontro culturale e una inconciliabilità nella visione della vita e dei rapporti. La crisi, si legge ancora, non è stata affatto improvvisa ma è iniziata mesi fa e non è stata superata. Da qui la decisione di Tiziano Ferro e Victor Allen di separare le rispettive strade.

Si sta avvicinando una data importante per Tiziano Ferro, ma purtroppo non potrà esserci in Italia a causa della separazione dal coniuge. Lui è negli Usa coi figli e non potrà presenziare alla presentazione del suo libro La felicità al principio. Come riferito dal Corriere dello Sport, il giorno da segnare sul calendario è il 3 ottobre ma non ci sarà fisicamente: “Avrei voluto vedervi dal vivo, mi piange il cuore. Ma spero di vedervi almeno tramite schermo”.

Nel suo messaggio sull’addio a Victor Allen, Tiziano Ferro aveva scritto: “Questo momento buio passerà e torneremo a cantare e a ridere, a parlare del mio libro, della mia vita e della nostra vita. Ci vedremo comunque anche nella distanza, vi voglio bene”.