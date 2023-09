Tiziano Ferro e Victor Allen non sono più marito e moglie. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantante con un post su Instagram. I due si sono conosciuti nel 2016, quando l’artista si trovava negli studi della Warner Bros per girare il video di Valore assoluto. Poco dopo l’incontro con quello che poi è diventato suo marito. In cerca di Starbucks, Tiziano Ferro chiese proprio a Victor le indicazioni per raggiungere uno Starbucks.

“Qui Starbucks non c’è, ma se vuoi possiamo andarci domani insieme”. Un appuntamento da Coffee Bean e il colpo di fulmine. I due, infatti, hanno iniziato immediatamente a frequentarsi e hanno festeggiato il loro amore il 25 maggio 2019 a Los Angeles, e il 14 luglio a Sabaudia. Nel 2022, la coppia ha adottato due bambini: Margherita e Andres. Oggi la notizia del divorzio.

Un lungo post che Tiziano Ferro ha indirizzato ai suoi fan, sempre vicini nei momenti di gioia e anche di dolore. “Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia. Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. L’ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche del divorzio“, ha scritto il cantante, che proprio a causa del divorzio non può tornare in Italia per la presentazione del suo primo libro.

“Non si tratta di me e della mia salute, si tratta di due bambini piccolissimi e della loro serenità” ha scritto ancora Tiziano Ferro. “Questo momento buio passerà e torneremo a cantare e a ridere, a parlare del mio libro, della mia vita… della nostra vita”. Sotto al post centinaia di commenti dei suoi fan ma anche di tantissimi colleghi, che in questo momento non gli hanno fatto mancare la loro vicinanza. Ma dall’altra parte ci sono anche gli haters, quelli che dopo la notizia sono corsi ad accusare Tiziano Ferro e l’ormai ex marito, di aver adottato due bambini appena un anno fa.

“Tiziano ma trovati una bella ragazza così fa anche da mamma ai tuoi bambini”, si legge. “Ecco perché aver voluto figli, sei stato egoista, vi fate la vostra vita, liberi di farlo, ma i figli no, li usate a vostro piacimento”, “E quei poveri bimbi?”. E ancora chi si spinge oltre: “Io gli toglierei i bimbi”, oppure “Ecco i primi risultati delle unioni civili, per questi bambini non bastava avere due papà anziché un padre e una madre, ora anche il divorzio. Ne vedremo delle belle, tempo al tempo, staremo a vedere come verranno su i bambini da queste pseudo unioni”. O chi ipotizza: “Si potrebbe quasi pensare che era un matrimonio di convenienza per poter adottare i figli…”.