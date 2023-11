“Il terzo figlio”. Fedez e Chiara Ferragni l’indiscrezione bomba. Sembra che dopo mesi terribili di malattie, operazioni e polemiche, i due vip milanesi abbiano ritrovato una sorta di stabilità e anche un pizzico di intimità. Non che l’abbiano mai lasciato da una parte, che ne potremmo sapere noi. Fatto sta che ultimamente, almeno sui social, raramente si erano visti scherzare in questo modo, con battute hot e piccoli ammiccamenti.

Insomma, sembra essere tornato il sereno nelle loro vite, o almeno è quello che da fuori si percepisce. Fedez poi non ha mai escluso che vorrebbe un altro bimbo, dopo Leone e Vittoria. Ma come la pensa poi Chiara? Anche lei sembra, almeno nei mesi scorsi, aveva manifestato il desiderio di una terza gravidanza, di un altro bimbo in casa. Ed è stato Fedez proprio a scherzarci su.





“Il terzo figlio”. Fedez e Chiara Ferragni l’indiscrezione bomba

Postando un video di fronte allo specchio per il famoso fit-check, che ha reso celebre la Ferragni, i due si sono guardati e il rapper, guardando le gambe delle moglie, ha esclamato: “Se non c’era la diretta…”, riferendosi chiaramente alla puntata di X Factor di questa sera.

E ancora, guardando lo spacco della gonna: “Mamma mia… Solo perché dobbiamo andare in diretta, se no qua ci scappava…. A questo punto Chiara Ferragni lo placa un attimo e dice: “Mi lasci stare? Basta!”. Come dicevamo questo non è un bel periodo per i due e sembra che sia tornato finalmente tornato il sereno.

Il problema più grosso chiaramente è stato il ricovero di Fedez per un’emorragia causata da alcune ulcere dopo l’operazione per il cancro. Ora però sembra tutto ristabilito e le cose sono tornate a posto. Da tutti i punti di vista ci sembra! Quindi? Terzo figlio?

