Nuovi dettagli su Vladimir Luxuria e il suo nuovo fidanzato. Durante la sua ospitata a Verissimo, aveva confermato ufficialmente di essere impegnata sentimentalmente. Tutti hanno cercato di saperne di più sull’uomo e lei stessa aveva comunque fornito alcuni particolari, ma adesso sono uscite informazioni molto più interessanti e i fan sono davvero felici. Infatti, l’ex politica italiana ha conosciuto questa persona grazie a due personaggi noti.

Parlando di quanto detto da Silvia Toffanin, Vladimir Luxuria ha esclamato sul nuovo fidanzato: “Voglio fare un altro coming out: ho un amico speciale. Anche lui ha concordato con me che era il momento di dirlo. Lui è più giovane di me. Va avanti da un po’ di tempo. Mamma una volta l’ha visto, ma non gliel’ho presentato come un amico speciale. Era cominciata come una relazione aperta, ci vedevamo con libertà”.

Vladimir Luxuria, chi è il nuovo fidanzato: “Amico di due vip”

Poi aveva aggiunto nel programma di Canale 5: “Ho un carattere un po’ indipendente e con alcuni mi sono sentita spesso chiusa: è una cosa psicologica, ci diciamo di essere una coppia aperta ma siamo estremamente gelosi l’uno dell’altra e non ci tradiamo. Però ufficialmente dobbiamo dirlo, lo so, sono strana”. Ora su Vladimir Luxuria e il nuovo fidanzato sono stati rivelati altri particolari, grazie al settimanale Oggi, che ha coinvolto altre due persone.

Ecco cosa ha scritto il settimanale Oggi sull’amore di Luxuria: “Avrebbe perso la testa, ricambiata, per uno dei migliori amici di Bastian Muller. Ormai fanno coppia fissa e hanno deciso di non nascondersi più”. Bastian è il fidanzato di Ilary Blasi, quindi proprio grazie al tedesco sarebbe stato possibile far nascere il legame amoroso tra l’ex opinionista de L’Isola dei Famosi e quest’uomo, che non ha ancora un nome ufficiale ma sappiamo che opera nel settore del sociale.

In passato era stato riferito che fosse stata fidanzata con l’ex ballerino di Amici, Gennaro Siciliano. La relazione era nata nel 2020 e terminata l’anno successivo. Vladimir è sempre stata molto riservata e poi non si era saputo più nulla sul suo privato, fino all’annuncio di questo fidanzamento.