Ospite di Verissimo, il programma di Silvia Toffanin in onda su Canale 5, Vladimir Luxuria si è lasciata andare ad una serie di considerazioni. Accompagnata dalla mamma, ha parlato anche della sua vita privata. La mamma di Vladimir, in particolare, ha raccolto applausi. “Che signora meravigliosa e soprattutto vista l’età complimenti per l’apertura mentale nei confronti di tutti. Se le vecchie generazioni ragionassero tutte così sarebbe un’Italia diversa”.

E ancora: “Mai dare ascolto a quello che dicono le persone. Cambiano idea in continuazione, invece una figlia rimane sempre nel cuore di ogni mamma”. Recentemente Vladimir aveva fatto parlare per le sue parole su Barbara D’Urso. All’indomani dell’addio a Mediaset aveva detto: “Ho visto che sta prendendo lezioni di danza. Mi ha presentato il suo insegnante di danza durante i festeggiamenti per il suo ultimo compleanno”.





Verissimo, Vladimir Luxuria esce allo scoperto: “Ho un fidanzato”

“Con Barbara d’Urso ci siamo scritte. L’ho ringraziata fortemente perché ho lavorato molto con lei. Mi ha sempre dato molto spazio in tutte le sue trasmissioni: da Domenica Live a Live – Non è la D’Urso. A Live, in particolare, ha continuato ad andare in onda durante i mesi della pandemia essendo sotto testata giornalistica. In quel periodo ho lavorato grazie a lei che mi chiamava tutte le settimane”.

“Mi sento davvero di ringraziarla, di ringraziare lei e i suoi autori, da Barbara Calabresi a Ivan Roncalli. Mi hanno sempre permesso di esprimermi liberamente su qualsiasi argomento. Ero convinta che Barbara tornasse a Pomeriggio5 perché nell’ultima puntata aveva dato appuntamento a settembre. Non so cos’è accaduto e non entro nel merito ma sono sicura che una come lei, che sono andata ad applaudire anche a teatro, avrà tantissime altre opportunità”.

Ora le luci sono tutte su di lei. Ha confessato: “Ho un amico speciale, ne ho parlato con lui e abbiamo deciso di dirlo, quale migliore occasione di oggi, con la mia mamma qui presente?”. Vladimir Luxuria non ha rivelato il nome, ma ha spiegato che è più giovane di lei. E le ipotesi fioccano. Anche perché ha detto: “Va avanti da un po’”.