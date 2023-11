Una vera e propria bomba gossip è stata sganciata in queste ore. La giovane attrice è stata paparazzata insieme a quello che sarebbe il suo nuovo fidanzato, sebbene non ci siano state presentazioni ufficiali. Ma il bacio rubato dai fotografi è stato molto eloquente e dunque tra i due non ci sarebbe un rapporto di amicizia, ma un legame che si spinge oltre. E ora tutti non vedono l’ora che ci siano le prime immagini di coppia sui social.

Parlando dell’attrice, che ora avrebbe iniziato finalmente una relazione col nuovo fidanzato, è reduce dalla fine del suo matrimonio. Infatti per tre anni, dal 2020 a quello in corso, è stata unita ad un attore e cantante. Poi il giovane avrebbe deciso di chiedere la separazione, perché le nozze “tra le parti erano irrimediabilmente rotte”. Ma non si è mai saputo con certezza quale sia stato il motivo all’origine dell’addio.

Leggi anche: “Proposta fatta e ha detto sì”. Alla Fontana di Trevi la super coppia vip cambia la vita: si sposano





Famosa attrice ritrova l’amore: chi è il suo nuovo fidanzato

Tra l’attrice e il collega c’è stata anche una lotta per l’affidamento delle figlie Willa e Delphine rispettivamente di 3 anni e 1 anno, ma poi alla fine hanno trovato un accordo. Lei e il nuovo fidanzato non hanno rilasciato dichiarazioni, infatti i portavoce di entrambi hanno esclamato: “No comment“, dopo essere stati intercettati da People. A fornire delucidazioni è stato il The Sun, che ha parlato di questo fidanzamento di Sophie Turner, la quale era stata vista con lo stesso uomo già a fine ottobre.

Turner si è baciata in strada nella capitale francese Parigi con l’aristocratico originario della Gran Bretagna, Peregrine Pearson, che è chiamato Perry dai suoi amici. Lui è stato legato per tre anni alla principessa Maria-Olympia di Grecia. Il 28 ottobre Sophie e Pearson erano stati beccati invece a Saint-Denis, precisamente allo Stade de France, per assistere all’importante partita di rugby tra la Nuova Zelanda e il Sudafrica. Ora le nuove istantanee che confermano tutto.

Sophie Turner, 27enne ex moglie di Joe Jonas col quale si è lasciata a settembre, è nata a Northampton (Inghilterra) ed è famosa per aver recitato nei film Another me, X-Men-Apocalisse, Time After Time, X-Men-Dark Phoenix, Do Revenge e nella serie fantasy Il Trono di Spade.