Lui è uno dei calciatori più talentuosi al mondo, lei una famosa cantante e attrice. L’arrivo di lui nella squadra della Capitale ha mandato letteralmente in visibilio i tifosi giallorossi e adesso proprio Roma fa da cornice a un momento importantissimo nella vita del giocatore. L’atleta ha infatti scelto il magnifico scorcio davanti alla Fontana di Trevi per fare la proposta di matrimonio alla sua dolce metà.

Stiamo parlando di Paulo Dybala e Oriana Sabatini che formano una bella coppia da ben cinque anni. I due convivono già da tempo, ma solo oggi il calciatore della Roma ha trovato il coraggio per fare il grande passo. La proposta è arrivata insieme al classico anello – certo non alla portata di tutti – e alla scritta “Para siempre” cioè “Per sempre“. Dybala ha condiviso questo momento sul suo profilo Instagram e il post ha ben presto superato il milione di “mi piace”.

Paulo Dybala cambia idea sul matrimonio: la proposta a Oriana

E pensare che la vita sentimentale di Paulo Dybala non lasciava presagire un epilogo del genere. La sua precedente relazione con la storica fidanzata Antonella Cavalieri, infatti, si era bruscamente interrotta. Per il settimanale Spy il motivo sarebbe stato il flirt con la pierre milanese Ginevra Sozzi: “Quando ho conosciuto Paulo, non sapevo neppure chi fosse – le parole di Ginevra – Mi ha corteggiato a suon di messaggini telefonici carini e gesti d’affetto da parte sua, questo sì. Io, lo ammetto, sono stata al gioco anche perché lui mi aveva assicurato che con la compagna era in crisi da tempo”.

Così Paulo Dybala ha concluso la sua storia con Antonella. Ma, poco tempo dopo, ecco la nuova rottura. È finita anche la relazione con Ginevra: “Poteva essere una cosa seria ma i suoi procuratori mi hanno fatto la guerra, ora è troppo tardi” ha spiegato lei. Nell’estate del 2018, tuttavia, ecco che nella vita de “La Joya” entra lei, Oriana Sabatini. Ed è subito amore.

Dopo 5 anni insieme Paulo Dybala ha scelto una romantica serata nella Capitale per fare la fatidica proposta di matrimonio alla sua dolce metà. Nella serata di ieri, lunedì 30 ottobre, il calciatore ha sciolto le sue riserve e di fronte alla Fontana di Trevi si è inginocchiato davanti alla sua Oriana e le ha regalato l’anello di diamanti. La stessa cantante ha postato la foto in cui Paulo le tiene la mano con l’anello al dito mentre lei nasconde il suo viso con l’altra mano: “Per sempre”. Tanti auguri!

