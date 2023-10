Una terribile notizia ha colpito la vita privata del famoso attore. Suo figlio di appena 10 anni è infatti morto, causandogli un dolore impossibile solo da immaginare. Una gravissima malattia si è portato via per sempre il piccolo, che ha lottato strenuamente prima di arrendersi definitivamente. Lui stesso ha avuto la forza di scrivere un post sui social network, dove ha postato una foto in compagnia del bimbo e gli ha dato il suo addio.

L’attore, costretto a fare i conti con questo lutto devastante, aveva anche richiesto aiuto per salvare la vita del figlio. Ma a soli 10 anni è ugualmente morto, nonostante il sostegno dei suoi fan anche sotto l’aspetto economico. Grazie a GoFundMe aveva avviato una raccolta fondi per avere i soldi necessari per le cure del bambino, che si sono rivelate alla fine non sufficienti ad evitargli la morte. Che ora ha straziato la sua famiglia.

Gravissimo lutto per l’attore: suo figlio di 10 anni è morto

La causa del decesso del bimbo, amato follemente dall’attore, è stata un tumore al cervello. Il figlio di 10 anni è morto e lui lo ha salutato così, tramite un messaggio affidato a sua madre e quindi alla nonna del piccolo, Malaika: “C’è molta tranquillità in casa dopo una lunga lotta durata 463 giorni dall’inizio dell’intera vicenda. E ora è libero. Ora sta danzando nella luce. Lo vediamo tutti, lo sentiamo e so che molti di voi, come me, hanno amato Mana eternamente”.

A morire è stato il figlio dell’attore Eka Darville. L’uomo, originario dell’Australia, era poi andato negli Usa per affidarlo alle cure di dottori specializzati in questa patologia. Per più di un anno Mana ha cercato di resistere, ma alla fine il suo cuore ha smesso di battere. Stando a quanto ricostruito, il cancro al cervello era stato scoperto dopo che il bimbo era improvvisamente svenuto in spiaggia. Erano stati donati 700mila dollari, ma tutto è stato purtroppo vano.

Eka Darville, 34 anni, è famoso per aver recitato nel franchise Powwer Rangers, Power Rangers RPM, Spartacus – Sangue e sabbia, The Originals, Empire e Jessica Jones. Ultima esperienza nella serie televisiva Tell Me a Story.