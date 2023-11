Serata da incubo per Mario Balotelli, vittima di un bruttissimo incidente stradale. Tutto è successo il 23 novembre, quando si trovava a bordo della sua Audi di colore nero, che per cause in corso di accertamento si è schiantata improvvisamente. Per quanto riguarda l’automobile, le conseguenze sono state molto gravi, infatti dalle immagini circolate online sembra essere distrutta. Sarebbero esplosi tutti gli airbag, a causa della potenza del sinistro.

E proprio Mario Balotelli è stato ripreso in un video, poco dopo l’incidente stradale, mentre viene avvicinato e soccorso dai sanitari del 118, intervenuti con un’ambulanza. A girare il filmato sarebbe stato un passante, che per puro caso era lì al momento dello schianto. Il calciatore ha manifestato qualche problema di salute, anche se al momento le informazioni che arrivano sono ancora frammentarie e quindi non molto precise.

Mario Balotelli, brutto incidente stradale: come sta

Stando alle notizie giunte su Mario Balotelli in seguito all’incidente stradale, possiamo subito dire che lo scontro della sua Audi è avvenuto nella città di Brescia, in via Orzinuovi. Le cure del caso le ha ricevute sul posto. Dal video è stato possibile vedere SuperMario camminare con evidenti difficoltà, infatti zoppicava vistosamente. L’hanno visto praticamente barcollare, ma non avrebbe fortunatamente subito ferite gravi.

Come ha riportato il sito Today, Balotelli sarebbe stato invitato a fare l’alcol test, ma avrebbe deciso di dire no. Avrebbe comunque subito il ritiro della patente, che tra l’altro si era dimenticato di portare. Infatti, al momento dell’incidente pare non ce l’avesse. Nelle prossime ore potrebbero essere forniti maggiori aggiornamenti e non sappiamo se lo stesso Mario vorrà intervenire sui social per tranquillizzare i suoi follower.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. L’auto di Mario Balotelli ha fermato la sua corsa sopra un marciapiede e, stando a Brescia Today, non sarebbe nemmeno stato trasportato in ospedale. Sarebbe ritornato a casa col fratello e alcuni amici, che lo hanno raggiunto.