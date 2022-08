Tara e Cristian di Uomini e Donne, nuove rivelazioni. I due ex protagonisti nel popolare dating show di Maria De Filippi sono stati tra le coppie più seguite. Lui tronista, lei agguerrita corteggiatrice che alla fine ha avuto la meglio. Non una semplice frequentazione, come molti credevano, ma una relazione con basi solide, fino al matrimonio. Ma le cose tra Tara Gabrieletto e Cristian Gallella le cose non sono andate affatto bene.

Dopo aver celebrato la cerimonia a favore di telecamere, quelle di Verissimo, i due si sono lasciati. Lo ha chiarito lo stesso ex tronista: “Abbiamo deciso di separarci. Ognuno prenderà la propria strada. Non metteranno mai in piazza i motivi della separazione”. Così ha parlato Cristian, che pur non fornendo le motivazioni ha comunque specificato che: “Da un po’ di tempo sono single”, per poi stroncare nettamente con queste parole: “Non serve inventare motivi strani. Li sapremo sempre e solo noi”.





Tara Gabrieletto torna a parlare di Cristian Gallella

Oggi, a distanza di ben due anni dalla fine della storia con Cristian Gallella, a parlare è la stessa Tara Gabrieletto. L’influencer vicentina lo ha fatto rispondendo alle domande dei fan. Uno di loro le ha chiesto: “Con Cristian non vi siete più visti ne sentiti?”. La risposta dell’ex corteggiatrice non lascia spazio a dubbi sulla natura attuale del loro rapporto: “No, per quello esiste l’avvocato”. La donna ha poi spiegato cosa è successo con l’ex marito.

Secondo quanto raccontato da Tara l’ex Cristian si è rifatto vivo dopo la separazione. Ma poi è scomparso nuovamente: “Nel momento in cui ho abbassato le difese è sparito di nuovo” ha detto. Sulle ragioni che hanno portato alla fine del matrimonio Tara ha detto: “Le cause non le ho mai dette e non inizierò di certo adesso… Penso che basti quello che trovi su Google”. Poi a chi chiedeva come potesse finire così un grande amore lei ha risposto: “Perché a quanto pare non era un grande amore per tutti e due ma solo per me all’epoca”.

L’influencer ha risposto a tantissime domande dei fan. Molti le hanno chiesto cosa è realmente successo con Cristian. Uno in particolare ha domandato se Tara sia single in questo momento. L’ex UeD ha risposto: “Diversamente libera/impegnata”. Insomma qualcuno c’è, ma forse è ancora presto per uscire allo scoperto…

