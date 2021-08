Hanno fatto sognare milioni di telespettatori a ‘Uomini e Donne’, prima di dare loro una bruttissima notizia qualche anno dopo. Stiamo parlando di Tara Gabrieletto e Cristian Gallella, i quali si sono conosciuti e fidanzati grazie al dating show di Maria De Filippi. Nel 2016 hanno poi preso la decisione più importante della loro vita, ovvero unirsi in matrimonio. Tutto sembrava procedere per il verso giusto fino all’anno scorso, quando è stato comunicato l’addio e dunque la separazione nella coppia.

In questo arco di tempo si sono succedute numerosissime voci sull’ex tronista e l’ex corteggiatrice di ‘UeD’, ma ora sembra davvero esserci una svolta decisiva e positiva. I follower di Tara Gabrieletto si sono accorti di un dettaglio importantissimo, che cambierebbe veramente tutto. La donna si è mostrata sui social network nelle scorse ore e ha fatto intravedere involontariamente una cosa, che ha scatenato tutti. Mancano le dichiarazioni ufficiali, ma pare proprio che stia accadendo qualcosa di bello.

Dunque, Tara Gabrieletto e l’ex Cristian Gallella sembravano ormai aver preso strade differenti. Tra l’altro, hanno abbandonato entrambi il mondo dello spettacolo e della televisione e hanno preferito concentrarsi su cose ben diverse. Precisamente lei lavora in un negozio di toelettatura per cani e gatti, mentre di lui si sa poco e nulla da quando nel 2016 ha preso parte a ‘L’Isola dei Famosi’. Non è nemmeno attivo su Instagram, infatti non posta da oltre due anni. Ma ora è la donna ad aver fatto impazzire tutti.





Tara Gabrieletto ha deciso di dare vita ad alcune storie sul suo profilo social e gli occhi di tutti sono caduti proprio su un particolare. L’ex ‘UeD’ ha infatti indossato un bracciale che riporta il nome di Cristian Gallella. Essendosi ormai lasciati da tempo, è parso insolito che lei portasse ancora questo accessorio e per questa ragione in molti ritengono che si sia trattato di un vero e proprio messaggio implicito. Non sappiamo se a breve usciranno allo scoperto, ma una cosa è certa: i fan sognano ad occhi aperti.

Comunque già un paio di mesi fa Tara Gabrieletto e Cristian Gallella avevano nuovamente cominciato a seguirsi sui social network. Un gesto che era sembrato andare in una direzione molto positiva, anche se non era stato possibile ipotizzare cosa fosse successo. Questo ulteriore tassello nella loro vicenda fa propendere che il riavvicinamento totale sia ormai ad un passo.