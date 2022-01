Tara Gabrieletto e Cristian Gallella avevano fatto sognare il pubblico di Uomini e Donne. Il loro matrimonio, andato in onda con tutta la banda del circo mediatico al seguito, era durato quattro anni: dal 2016 al 2020 poi si era sciolto come neve al sole. Nei mesi scorsi la crisi sembrava poter rientrare poi era arrivata la risposta da Tara. “Perché non avrei dovuto tornare in una casa dove ho vissuto per anni e mi trovo bene?”. Parole che non ammettevano una replica. A distanza di tempo infatti non c’è stato nessun riavvicinamento.



Tara Gabrieletto è tornata a vivere a Vicenza, lasciando Roma dove viveva e lavorava con Cristian. La loro storia non era finita benissimo nonostante entrambi si sono sforzati di dare una parvenza di rapporto civili. Il passato comunque, ora per l’ex volto di Uomini e Donne c’è un nuovo amore. Si tratta del calciatore classe 1990 di Mirko Moi.



Romano, Moi veste la maglia del Biancavilla, squadra della provincia Catanese che disputa il campionato di serie D (semiprofessionisti). In passato ha invece indossato gli scarpini per Mantova, Civitavecchia, Pomigliano, Axys Zola, Giulianova, Tuttocuoio, Lanciano e Ostiamare. Spulciando i profili social dello sportivo, si nota che con Tara Gabrieletto condivide l’amore per gli amici a quattro zampe.







La coppia è ora ufficialmente uscita allo scoperto. Pochi giorni fa Tara Gabrieletto, su Instagram, dopo aver aperto il box domande/risposte, aveva confidato ai propri seguaci di avere il cuore occupato per un ‘lui’. Nonostante la notorietà maturata con le sue partecipazioni televisive, Tara conduce una vita lontana dai riflettori. Appassionata da sempre di moda, ha ideato una collezione di borse per il brand Opss e ha collaborato nella realizzazione di alcuni modelli di scarpe per Prima Base Shoes.



Tra le passioni della 34enne rientra anche quella per gli animali: possiede infatti 3 gatti e 3 cani. A tal proposito, nei giorni scorsi ha annunciato sui suoi profili social di voler avviare a Roma un’attività di toilettatura per cani e gatti.