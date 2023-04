“È lei la nuova fidanzata!”. Tananai, è amore con l’ex vincitrice di Amici. Il gossip ‘pazzo’: “Bellissimi”

Tananai, nuova fiamma nella vita del cantante. Reduce dall’esperienza sul palcoscenico musicale di Sanremo 2023 con il brano “Tango”, il cantante continua la sua scalata verso il successo. Per Tananai infatti si è trattato della seconda presenza sul palcoscenico del Teatro Ariston dopo aver partecipato alla versione ‘Giovani’ nel dicembre del 2021. Ma se la sfera professionale promette per il meglio, non da meno sembra essere anche quella sentimentale e privata. Stando alle ultime indiscrezioni, il cuore di Tananai sembrerebbe essere occupato. La fortunata? Secondo il gossip, si tratterebbe dell’ex vincitrice di Amici.

Tananai fidanzato con l’ex vincitrice di Amici. Due talenti, dunque, uniti dalla stessa passione e adesso anche sentimentalmente: quale connubio più perfetto di questo? Tananai è il soprannome che gli è stato affibbiato da bambino perché era una “piccola peste”. Alberto Cotta Ramusino, questo il nome all’anagrafe, è nato a Milano l’8 maggio del 1995 e adesso non attende altro che esibirsi davanti alla platea numerosissima del Concerto dell’1 maggio a Roma.

Tananai fidanzato con l’ex vincitrice di Amici: l’indiscrezione fa il giro del web. Ecco di chi si tratta

Un vero e proprio successo dunque, ma anche la vita sentimentale del cantante sembra fare faville. Infatti stando alle indiscrezioni messe in circolo di recente, il cantante avrebbe iniziato a frequentare l’ex vincitrice di Amici, ovvero Gaia Gozzi. Il 4 aprile del 2020 Gaia Gozzi ha vinto l’edizione numero venti di ‘Amici’ di Maria De Filippi. A lanciare l’indiscrezione è stato il giornale di Roberto d’Agostino: “Da Amici a Sanremo, poi silenzio, ma ora Gaia (Gozzi) è tornata alla grande con il singolo Estasi. Daniele Dezi, in arte Oragn3 è un produttore musicale romano ed è il fidanzato di Gaia Gozzi”, si legge sull’articolo.

E ancora: “Lei diceva tempo fa e postava una foto insieme: “Ho sempre cercato di preservare la mia vita personale il più possibile. Ma sono felice, molto”. Solo che da un po’ di tempo gira la voce che ci sarebbe una grande simpatia tra lei e Tananai…”. Una notizia che sarebbe andata incontro anche alla conferma di Amedeo Venza attraverso le sue Instagram Stories. Ma Sara Marino? Insomma, il gossip si infittisce e non può che parlarsi di ipotesi visto che in merito alla frequentazione dei due, i diretti interessati non hanno mai detto nulla a riguardo.

E a proposito di Sara, che compare nel videoclip del cantante del brano “Esagerata”, Tananai stesso nel corso di un’intervista a Le Iene aveva affermato: “Ho una fidanzata, l’ho conosciuta durante una serata. L’ho scelta perché è particolare, non vive a casa mia ma lo spazzolino ce l’ha a casa. Anche le ciabatte. È quella che mi prende a calci nel video clip, i piedi sono suoi. Sono innamorato”.