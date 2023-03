Grande emozione durante l’ultima puntata di Domenica In, quella del 12 marzo 2023. A commuoversi è la padrona di casa, Mara Venier. Ospite in studio il cantante Tananai che ha cantato per il pubblico, la canzone che ha presentato a Sanremo, Tango. Il brano parla della storia d’amore di una coppia: Olga e Maxim (e della loro figlia Liza) che stanno affrontando la guerra in Ucraina.

Prima i tre si trovano a Smolino, nella provincia ucraina di Kirovohrag, per poi passare ad una scena totalmente diversa quando Maxim viene mandato al fronte per combattere. Dopo la performance, l’artista milanese si è visto consegnare il disco d’oro per il suo brano sanremese. A quel punto Mara Venier gli ha anche augurato che possa presto trasformarsi in un disco di platino. Così, poco prima di andarsene, Tananai ha deciso di fare qualcosa di davvero unico.

Domenica In, Mara Venier in lacrime

“Ma ti piace?”, ha chiesto a ‘zia Mara’, palando proprio del vinile dorato. “Se ti piace, te lo regalo volentieri! Tanto la casa discografica me ne fa avere un altro”, ha quindi detto il ragazzo. Chiaramente la zia è rimasta senza parole e ha accettato con grande emozione. Mara si è quindi commossa e ha dichiarato come in tutta la sua carriera televisiva non le sia mai capitata una cosa simile.

A quel punto zia Mara ha promesso al ragazzo che una volta a casa avrebbe appeso il disco al muro per ricordarsi ddi questo gesto ogni giorno. A quel punto la zia ha abbracciato forte Tananai ringraziandolo ancora per un gesto che ha definito come “un atto d’amore e d’affetto che mi commuove”.

Ha scritto sui social poco dopo:“Lavoro da tanti anni (tranquilli presto andrò in pensione) ma sono rimasta molto colpita da questo gesto così affettuoso e unico (chi altro l’avrebbe mai fatto?) nei miei confronti da parte di Tananai. Grazie davvero sei nel mio cuore ragazzo con un animo nobile e generoso…la zia ti vuole bene”. Chiaramente il messaggio della Venier è piaciuto a tutti ed è stato commentato in massa, anche dallo stesso Tananai che ha risposto: “Ti voglio bene zia”.

