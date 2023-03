“Tutti sapevano già”. Antonella Clerici, la brutta verità viene a galla: è un colpo durissimo

Ascolti tv, Antonella Clerici non sfonda: contro Maria De Filippi e C’è Posta per Te finisce ko. A dare i numeri della serata è Davide Maggio. Nella serata di ieri, sabato 11 marzo 2023, su Rai1 la finale di The Voice Kids (ha vinto Melissa Agliottone), in onda dalle 21:31 alle 00:34, ha conquistato 3.510.000 spettatori pari al 22.7% di share. Su Canale5 l’ultima puntata di C’è Posta per Te, dalle 21:26 alle 00:45, ha raccolto 4.388.000 spettatori con uno share del 29% (La Buonanotte di 6 minuti a 2.306.000 e il 34%).



Su Rai2 F.B.I. ha interessato 953.000 spettatori (5.1%) e F.B.I. International 771.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Rex – Un cucciolo a palazzo ha intrattenuto 549.000 spettatori (3%). Su Rai3 Sapiens – Un solo pianeta sigla 969.000 spettatori con il 6%. Su Rete4 La preda perfetta – A Walk Among the Tombstones totalizza un a.m. di 517.000 spettatori (3.1%). Su La7 Il giocatore – Rounders ha registrato 400.000 spettatori con il 2.3%. Su Tv8 4 Hotel segna 287.000 spettatori (1.6%).

Ascolti tv, Antonella Clerici non sfonda: vince C’è Posta per Te



Sul Nove Il buono, il brutto, il cattivo è seguito da 270.000 spettatori (1.8%). Sul 20 Eliminators raggiunge 434.000 spettatori e il 2.4%. Su RaiPremium Che Dio ci Aiuti 7 arriva a 230.000 spettatori (1.3%). La puntata di C’è Posta per Te di ieri è stata particolarmente toccante. Registrata prima che avvenisse il decesso di Maurizio Costanzo, in fase di montaggio è stato aggiunto un messaggio di Maria De Filippi indirizzato al pubblico, che per lei ha sempre dimostrato un forte affetto e una sincera vicinanza.



Maria De Filippi ha deciso di mandare a tutti un appello in chiusura della puntata: “Vivere è la cosa più preziosa, non sprechiamo il nostro tempo…viviamo sempre ogni istante. Grazie, Maria”. A proposito di Maria De Filippi, riecheggiano ancora le parole dello storico amico di Maurizio Costanzo, Giorgio Assumma: “Chi mi preoccupa è Maria De Filippi. Dietro l’apparente distacco nasconde un’emotività profonda, come ho capito quando l’ho vista soffrire per la perdita dei genitori”.



E ancora: “Può sempre contare sul sostegno del figlio Gabriele e sulla valvola di sfogo del lavoro, ma avrà bisogno di tanto amore da parte di noi amici per colmare, nei limiti del possibile, il vuoto che sente”. Una cosa è certa: Queen Mary non sarà mai sola.