Chi ha vinto The Voice Kids, il programma condotto da Antonella Clerici? La terza edizione è oramai finita e la padrona di casa ha decretato un vincitore. Parliamo del programma Rai che vede sfidarsi bambini tra i 7 e i 14 anni. Ed eccoci che nella puntata di sabato 12 marzo, finalmente spunta un nome. Tra i dodici finalisti ce n’è uno che è riuscito a farcela per la grande gioia del pubblico a casa e in studio.

I ragazzi sono stati giudicati dai coach del programma: Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio, Ricchi e Poveri che di fatto hanno costruito i loro team composti da 3 bambini ognuno. Alla fine, arriva alla fase finale: Melissa Agliottone (Team Loredana Bertè), Ranya Moufidi (Team Clementino), Ilary Alaimo (Team Gigi D’Alessio) e Ginevra Dabalà (Team Ricchi e Poveri). 4 ragazzine, per una finale tutta al femminile. Poco dopo è stato il momento del cavallo di battaglia e le giovani 4 hanno cantato le loro canzoni più belle.

Leggi anche: “Ma chi ti credi di essere?”. C’è Posta per Te, Maria De Filippi perde la pazienza con l’ospite. Il gesto che ha fatto impazzire tutti: “Sei un mito!”





Chi ha vinto The Voice Kids

Essendo una puntata registrata in precedenza, non c’è stato nessun televoto e alla fine a vincere è stata proprio lei: Melissa Agliottone, della squadra di Loredana Bertè. La bimba ha 12 anni ed è proveniente da Sant’Elpidio al Mare, nella provincia di Fermo. La piccola ha cantato due brani particolarmente belli durante la serata.

“Shallow” di Lady Gaga e Bradley Cooper, e poi, per giocarsi la vittoria, “Falling” di Alicia Keys con una performance piano e voce. La sua voce e la sua bravura hanno lasciato tutti a bocca aperta. Poco dopo che la Clerici ha annunciato il suo nome, tutti i bambini “rivali” si sono precipitati ad abbracciarla ed esultare con lei. Un momento unico, bellissimo e senza dubbio molto raro.

Il sogno di Melissa è partecipare a Sanremo, e con The Voice Kids ha fatto un primo passo verso il suo desiderio.#TheVoiceKidsIt pic.twitter.com/5afp1W7HW8 — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) March 4, 2023

Momento emozionante, prima del termine dell’ultima puntata di The Voice Kids, quando Antonella Clerici ha fatto girare i quattro giudici con il “trick track”. A quel punto è entrato in scena LDA, il figlio di Gigi D’Alessio, che ha cantato il suo brano da Sanremo 2023 intitolato “Se poi domani”. Chiaramente i giudici, ignari, hanno ascoltato il bravo artista e hanno girato le loro sedie, una a una. Solo Gigi D’Alessio si è fatto attendere: un momento tutto da ridere.

Leggi anche: “Gli ruba il posto”. UeD, guai per Gianni Sperti: svolta storica. Fuori il nome del sostituto