Ormai manca poco alla finale della sesta edizione del Grande Fratello Vip e, a poche settimane dalla conclusione, è arrivato il momento di scegliere il secondo finalista. Lunedì 14 febbraio i concorrenti hanno dovuto scegliere chi mandare al televoto, ma questa volta un televoto in positivo.

I vipponi hanno dovuto scegliere chi tra i compagni merita di arrivare in finale. La prima a prendere la sua decisione è stat Delia, che ha dato il suo voto a Manila Nazzaro. Miriana ha vota Lulù, che ha ricevuto anche i voti della sorella Jessica e di Manila. Poi Soleil ha scelto di votare in favore di Barù che invece, senza troppe spiegazioni, ha dato il suo voto a Davide.

GF Vip, la strana richiesta dei fan di Soleil ad Ana Mena e Tananai

Alessandro ha votato Sophie che, ovviamente, ha ricambiato mentre Davide ha deciso di votare Katia, che ha ricevuto anche il voto anche da Kabir. Antonio Medugno ha dato il suo voto a Nathaly, che ha votato per Miriana. Soleil ha ricevuto la preferenza di Giucas Casella. Durante la puntata in onda su Canale 5 giovedì 17 febbraio, i telespettatori dovranno scegliere chi mandare in finale tra Lulù, Soleil e Katia.





E qui entrano in gioco i fan di Soleil Sorge, che su Twitter hanno chiesto a due cantanti del Felstival di Sanremo di aiutare Soleil ad arrivare in finale. “Ana Mena, ma lo sai che il #teamsoleil ti idealizza come loro figlia? Va beh la storia è lunga ma tu fidati. Noi invitiamo il fandom a streammare “Duecentomila ore” ma tu ci aiuti a portare in finale #gfvip la nostra Soelil”, si legge su Twitter.

Ma in che senso l'account ufficiale di Soleil sta chiedendo il supporto di Tananai e Ana Mena per racimolare voti, ma fate o ver? Ma posso capire i suoi fan ma non il social media manager ☠☠☠☠☠☠☠☠#gfvip #jerù #fairylu February 16, 2022

E ancora l’appello a Tananai, ultimo al Festival di Sanremo, che grazie alla sua ironia e simpatia è diventato un idolo di Twitter: “Tananai sei diventato un punto di riferimento su Twitter grazie al “sesso occasionale”. Il fandom di Soleil ti streamma a manetta, ma tu dacci una mano a portarla in finale del GF Vip. Daje Tana”.