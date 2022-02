Secondo artista proveniente da “Sanremo giovani”, Tananai sale sul palco dell’Ariston, teatro della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, con il brano “Sesso occasionale”, scritto insieme a Paolo Antonacci, figlio di Biagio Antonacci e nipote di Gianni Morandi, Davide Simonetta e Alessandro Raina.

Come raccontato dallo stesso cantante, il brano “Sesso occasionale” racconta i tentativi di liberarsi da un’accusa di tradimento. “Baby ritorna da me e metti via quella pistola, quell’altra non mi è mai piaciuta”, è un passo del brano che Tananai porta a Sanremo 2022 e per lui si tratta dell’esordio tra i big, dopo aver partecipato alla versione ‘Giovani’ nel dicembre del 2021



Tananai, chi è il cantante: anni, altezza, peso, fidanzata, come si chiama

Il giovane Tananai inizia a lavorare come produttore e compositore poi decide di fare il salto e portare avanti il suo progetto da solista. Nel 2017 pubblica infatti il suo primo album, To Discover And Forget, un progetto musicale dalle sonorità elettronica e dance ma nel frattempo continua a studiare muscia e a lavorare nel campo della produzione.





Nel 2019 decide di dedicarsi anche alla scrittura di testi in italiano e pubblica i singoli: Bear Grylls, Volersi Male, Calcutta e Ichnusa. È del 2021 il suo primo Ep, Piccoli Boati e altri due singoli: Baby Goddamn e Maleducazione. Nel 2021 partecipa a Sanremo Giovani e grazie al brano Esagerata, e arriva alla finale.

Nel febbraio 2022 arriva insieme ad altri 21 big al Festival di Sanremo con il brano Sesso occasionale. Tananai è il soprannome che gli è stato affibbiato da bambino perché era una “piccola peste”. Alberto Cotta Ramusino, questo il nome all’anagrafe, è nato a Milano l’8 maggio del 1995. È alto circa 175 e pesa circa 68 chili.