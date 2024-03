Dopo settimane di chiacchiere, pettegolezzi, frasi riportate e mezze verità ecco che Stefano De Martino sembra sia uscito allo scoperto. A raccontare tutto è il sempre informatissimo Gabriele Parpiglia che ai microfoni di RTL ha spiegato chi è Luciana Montò. La notizia arriva proprio mentre gira sempre più forte la voce di un ritorno di Belen Rodriguez in tv. Dopo un di stop (l’ultimo programma fu Le Iene), pare che la showgirl argentina sia stata arruolata per Ballando con le stelle.

Sembra infatti, ma è ancora tutto da confermare, che Milly Carlucci abbia deciso di puntare forte su di lei c convinta dall’enorme potenziale, anche mediatico, di Belen. Belen che non sta attraversando un bel momento: la sua vita sentimentale è infatti sottoposta a scossoni continui.





Stefano De Martino, chi è la nuova fidanzata Luciana Montò

A differenza di quanto sta succedendo Stefano De Martino. Parpiglia, come detto in apertura, ha rivelato come: “Possiamo rivelare che Stefano De Martino ha una compagna. Noi mostriamo la fotografia della nuova fidanzata. Lei è una modella napoletana. Guardate lo sguardo di lui. Questa è una foto che abbiamo ottenuto in anteprima”. Lei si chiama Luciana Montò.

Contnua Parpiglia: “Stefano che abbraccia qualcuna così non lo vediamo dai tempi di Belen Rodriguez. Se arriva una smentita? Come si usa dire nel giornalismo, una smentita è come una doppia conferma”. Sotto al post ecco infatti la doccia gelata. “Ma non è la compagna”, scrive ‘Il Menestrelloh’ incassando, tra l’altro, il like di De Martino. E non finita qui.

📸 Ve l'avevamo promessa ed eccola qua: la prima foto di #StefanoDeMartino e la nuova compagna@Parpiglia



🔴 SEGUI LA DIRETTA ▶️ https://t.co/iDld1y40ul pic.twitter.com/UhXJXZ79LF — RTL 102.5 (@rtl1025) March 14, 2024

“Lei è una mia grande amica, è una nota stylist napoletana e anche proprietaria di uno show room. Luciana è un’amica di Stefano da sei anni (Parpiglia spiega che è anche una modella). Non so nemmeno perché adesso escano tutti questi articoli, visto che si frequentano da amici da anni e pubblicano le foto sui social. Lei è anche amica di Gilda D’Ambrosio, ecco come si sono conosciuti”. Sarà il classico modo per deviare l’attenzione o no? Staremo a vedere.