Stefano De Martino, eravamo rimasti al compleanno. E alle nuove foto con la sempre presunta fidanzata, visto che non è ancora arrivata conferma. C’era anche alla cena organizzata con gli amici Martina Trivelli, la ragazza più volte paparazzata con l’ex di Belen Rodriguez per le strade di Milano. Ma anche al ristornate (lo stesso della cena di compleanno) e sotto casa sua. Ha 26 anni ed è originaria di Pescara, anche se vive e lavora a Milano come Retail Specialist per la casa di cosmetici Filorga.

E al locale di Claudio Antonioli diverse sono state le foto della serata pubblicate sui social. In particolare uno scatto spuntato sulle storie Instagram di un amico di Stefano De Martino si può notare una tavola imbandita ma soprattutto la ragazza dai capelli castani seduta accanto al festeggiato con sopra disegnato un cuore bianco. Non sembrano esserci più tanti dubbi sul fatto che il conduttore, che a Belve ha parlato della fine della storia con l’argentina, sia di nuovo impegnato.

Stefano De Martino, il gesto della mamma colpisce

Belen Rodriguez, dal canto suo, è da qualche tempo accompagnata da Elio Lorenzoni, imprenditore e amico di vecchia data con cui pare ora viva a Brescia. Ma tornando a Stefano De Martino, fra poche settimane ci sarà un altro evento da festeggiare: la nascita del suo nipotino. La sorella Adelaide aspetta infatti il suo primo figlio.

Manca poco al parto ormai, come si apprende dal profilo della futura mamma per la prima volta, che sui social ha condiviso diversi scatti della gravidanza. Uno degli ultimi, però, ha colpito molto, soprattutto per uno dei commenti che è apparso sotto. Quello di Maria Rosaria Scassillo, riservatissima mamma dei De Martino.

“Ti aspetto piccolo amore di nonna”, ha scritto sotto il post della figlia Adelaide, che presto darà un maschietto al compagno Diego Di Domenico. Per Maria Rosaria si tratta del secondo nipotino che arriva a distanza di 10 anni da Santiago, figlio di Stefano De Martino e di Belen Rodriguez. E il suo messaggio alla figlia, anche se banalissimo, ha colpito perché da quando il primogenito è diventato famoso si è sempre tenuta lontana da schermi e social. Ma evidentemente con la figlia, che è meno nota, si è lasciata andare.