La conduttrice innamorata. Ha un nuovo fidanzato, la bella presentatrice tv, e non è per niente uno sconosciuto al grande pubblico. I due sono stati beccati dal settimanale Chi per le strade di Roma in una dei queste calde giornate di ottobre, intenti a passeggiare e scambiarsi tenerezze, tra un bacio e una camminata stretti in un abbraccio. Poi si sono fermati a mangiare nel ristorante Pierluigi, in pieno centro e anche lì non sono mancati scambi di effusioni, tra mani che si stringevano e teneri baci sulla fronte.

“Le immagini parlano chiaro – si legge sulla nota rivista diretta da Alfonso Signorini – I sorrisi, l’intimità, i baci svelano che stanno insieme e, nei loro gesti e nei loro occhi si legge quella gioia incredula tipica di una relazione appena iniziata”. Insomma, anche se non hanno ancora ufficializzato la relazione – ma effettivamente dopo questo servizio la confessione potrebbe non tardare ad arrivare – pare proprio che facciano coppia fissa ormai. E infatti non si nascondono.

La conduttrice innamorata: beccata con lo chef e volto della tv

Roberta Morise, la conduttrice che ha tenuto compagnia al pubblico a casa per tutta l’estate con Camper in viaggio, avrebbe quindi finalmente trovato l’amore. Lui è Enrico Bartolini, noto chef stellato toscano nonché giudice nel programma di Alessandro Borghese Celebrity Chef.

Non è chiaro quando sia sbocciata la passione tra i due. Forse quando Roberta Morise ha raggiunto la Maremma nel corso della sua trasmissione, Camper, ha fatto una tappa gourmet in uno dei ristoranti dello chef toscano che può vantare il titolo di più stellato d’Italia, secondo al mondo.

Come ricorda sempre Chi, Enrico Bartolini, a quanto pare nuovo compagno della bella Roberta Morise, è lo chef italiano con più stelle Michelin, 12 per la precisione. Separato da circa 4 anni, ha 3 figli, 2 maschi e una femmina che vivono con la madre a Bergamo. Lei invece in passato ha avuto una storia con Giulio Fratini, ora compagno di Elisabetta Gregoraci. Ora, visto il feeling che trapela dalle foto del magazine, nella sua vita è arrivato lo chef.